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Не «мама» и «папа». Вот какими были первые слова маленького сына принца Гарри

28 мая 2021 07:40
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Принц Гарри рассказал, какие первые слова произнес его двухлетний сын Арчи. Малыш сказал, не «мама» или «папа», а «бабушка». Гарри очень грустно, что его мать, принцесса Диана, не увидит внука.

Не «мама» и «папа». Вот какими были первые слова маленького сына принца Гарри-1

Фото: Apple TV/BACKGRID

Как сообщает Daily Mail, в доме у принца Гарри и Меган Маркл висит портрет покойной принцессы Дианы. Маленькому Арчи рассказывали о родственнице, и он постоянно видел ее портрет, поэтому ребенок стал говорить слово «бабушка».

«Это очень мило, но в то же время мне грустно, потому что она должна быть здесь», – поделился герцог Сассекский. 

Не «мама» и «папа». Вот какими были первые слова маленького сына принца Гарри-4

Фото: Apple TV

А еще Арчи любит говорить слова «гидрат» и «крокодил». Кстати, вот как сейчас выглядит сын принца Гарри, герцог поделился видео, на кадрах которого они всей семьей гуляют на пляже.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл перестали быть членами монаршей семьи. Как они прощались с поклонниками – читайте здесь

# Королевская семья # калейдоскоп # Меган Маркл # Принц Гарри # Арчи Харрисон # Фотофакт

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