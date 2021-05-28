Не «мама» и «папа». Вот какими были первые слова маленького сына принца Гарри

Принц Гарри рассказал, какие первые слова произнес его двухлетний сын Арчи. Малыш сказал, не «мама» или «папа», а «бабушка». Гарри очень грустно, что его мать, принцесса Диана, не увидит внука.
Принц Гарри рассказал, какие первые слова произнес его двухлетний сын Арчи. Малыш сказал, не «мама» или «папа», а «бабушка». Гарри очень грустно, что его мать, принцесса Диана, не увидит внука.
Фото: Apple TV/BACKGRID
Как сообщает Daily Mail, в доме у принца Гарри и Меган Маркл висит портрет покойной принцессы Дианы. Маленькому Арчи рассказывали о родственнице, и он постоянно видел ее портрет, поэтому ребенок стал говорить слово «бабушка».
«Это очень мило, но в то же время мне грустно, потому что она должна быть здесь», – поделился герцог Сассекский.
Фото: Apple TV
А еще Арчи любит говорить слова «гидрат» и «крокодил». Кстати, вот как сейчас выглядит сын принца Гарри, герцог поделился видео, на кадрах которого они всей семьей гуляют на пляже.
Ранее принц Гарри и Меган Маркл перестали быть членами монаршей семьи. Как они прощались с поклонниками – читайте здесь.