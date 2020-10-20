Женщина не понимала причину своей усталости. Всё прояснилось, когда её коллега не пришла на работу

Женщина всё время чувствовала себя уставшей на работе, засыпала и не могла сосредоточиться. Оказалось, идти нужно было не только к врачу, но и в полицию. Как сообщает Oddity Central, всё началось ещё в 2017 году в итальянском городе Бра в регионе Пьемонт. 6 октября работница фирмы как обычно принесла коллегам кофе. Одна из них, Алиса Бордон, выпила свой стаканчик залпом и ощутила, как у неё потемнело в глазах. Идя к своему столу, женщина потеряла равновесие. Её коллеги испугались и вызвали медиков. Алису доставили в больницу, где врачи проверили, не случился ли инсульт. Но всё было в порядке. Тогда медики отпустили пациентку.

Фото: pixabay.com

Однако на этом проблемы не закончились. Бордон продолжала регулярно чувствовать головокружение, а один раз она даже врезалась на своём автомобиле в стену. Женщина не понимала, что с ней происходит. И вот в рождественские праздники Алиса вдруг почувствовала, что все симптомы исчезли. Бордон начала думать, почему это случилось. В какой-то момент она вспомнила про кофе. После обычного стаканчика этого напитка, который должен наделять бодростью, она чувствовала себя ещё более уставшей. А 6 октября, когда Алиса ощутила сильное недомогание, она выпила кофе залпом. Продолжая эту мысль, Алиса осознала, что напиток ей всегда приносила коллега, однако последние несколько дней её не было в офисе – женщина взяла выходные. Бордон поделилась своими подозрениями с врачом, и он посоветовал пациентке на месяц отказаться от кофе на работе. Спустя месяц Алиса чувствовала радость и гнев. Все симптомы прекратились, но теперь она точно знала, что причина в её коллеге. А она не раз открыто высказывала недовольство, что Бордон перестала пить её кофе.

Фото: pixabay.com