Женщина не понимала причину своей усталости. Всё прояснилось, когда её коллега не пришла на работу
Женщина всё время чувствовала себя уставшей на работе, засыпала и не могла сосредоточиться. Оказалось, идти нужно было не только к врачу, но и в полицию.
Как сообщает Oddity Central, всё началось ещё в 2017 году в итальянском городе Бра в регионе Пьемонт. 6 октября работница фирмы как обычно принесла коллегам кофе. Одна из них, Алиса Бордон, выпила свой стаканчик залпом и ощутила, как у неё потемнело в глазах.
Идя к своему столу, женщина потеряла равновесие. Её коллеги испугались и вызвали медиков. Алису доставили в больницу, где врачи проверили, не случился ли инсульт. Но всё было в порядке. Тогда медики отпустили пациентку.
Однако на этом проблемы не закончились. Бордон продолжала регулярно чувствовать головокружение, а один раз она даже врезалась на своём автомобиле в стену. Женщина не понимала, что с ней происходит.
И вот в рождественские праздники Алиса вдруг почувствовала, что все симптомы исчезли. Бордон начала думать, почему это случилось. В какой-то момент она вспомнила про кофе. После обычного стаканчика этого напитка, который должен наделять бодростью, она чувствовала себя ещё более уставшей. А 6 октября, когда Алиса ощутила сильное недомогание, она выпила кофе залпом.
Продолжая эту мысль, Алиса осознала, что напиток ей всегда приносила коллега, однако последние несколько дней её не было в офисе – женщина взяла выходные. Бордон поделилась своими подозрениями с врачом, и он посоветовал пациентке на месяц отказаться от кофе на работе.
Спустя месяц Алиса чувствовала радость и гнев. Все симптомы прекратились, но теперь она точно знала, что причина в её коллеге. А она не раз открыто высказывала недовольство, что Бордон перестала пить её кофе.
Чтобы точно убедиться в своих умозаключениях, Алиса поддалась на уговоры и согласилась выпить стаканчик напитка, который принесла та самая коллега. Женщина выпила половину кофе, а остальное отнесла в лабораторию на анализ. Исследование показало, что в напитке содержалось снотворное, причём доза была в 10 раз выше той, которая обычно рекомендуется для приёма.
Теперь Бордон пошла уже не к врачу, а в полицию. Правоохранители поймали женщину с поличным, когда она добавляла седативные препараты в чашку Алисы. Отвечая полицейским, итальянка призналась, что ожидала сокращения рабочих мест в компании. И женщина хотела быть уверена, что уволят именно Бордон, а не кого-либо другого.
После этого уволили её саму. Также Алиса обратилась в суд. После долгого разбирательства женщина была приговорена к четырём годам тюремного заключения.
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