«Извините, что разочаровала вас». Писательница рассказала о своём любовном приключении с грустным концом
Девушка набралась храбрости, чтобы полететь к мужчине через всю страну и признаться ему в своих чувствах. Увы, реальность как всегда оказалась сурова.
Писательница и журналистка Ребекка Реннер рассказала о своём маленьком приключении в Twitter. По словам 31-летней девушки, она решилась на поступок после личной трагедии, которая напомнила, что жизнь довольно короткая штука.
«Итак, я заказала билет на самолёт и собираюсь лететь через всю страну, чтобы рассказать любви всей моей жизни, что я чувствую. Пожелай мне удачи! И не ждите еще дня, чтобы сказать тем, кого любите, что вы их любите», – посоветовала Реннер.
Фото: twitter.com/rebeccarennerfl
Пользователи соцсети были вдохновлены поступком Ребекки и от всего сердца пожелали ей удачи. На следующий день писательница показала, как летит на самолёте, а затем несколько часов не заходила на свою страничку, заставляя подписчиков томиться в ожидании.
Фото: twitter.com/rebeccarennerfl
«Ну, это я в моем отстойном номере мотеля после того, как меня отвергли. Я не знаю, грустить или злиться, но я буду жить, чтобы полюбить новый день. Надеюсь, эта любовь достанется тому, кто её ценит. Извините, что разочаровала вас, Twitter», – сообщила журналистка вечером.
Фото: twitter.com/rebeccarennerfl
Пользователи соцсети огорчились, но похвалили мужество Реннер и заверили, что её жизнь обязательно наладится. Позже девушка добавила, что она и её избранник решили остаться хорошими знакомыми и, вероятно, иногда будут весело проводить время вместе.
Стоит признать, что любовные неудачи – нередкое явление. Ранее мы рассказывали о парне, который ради девушки купил и обустроил целый остров.
Но чувства молодого человека оказались невзаимными – подробнее здесь.