«Извините, что разочаровала вас». Писательница рассказала о своём любовном приключении с грустным концом

Девушка набралась храбрости, чтобы полететь к мужчине через всю страну и признаться ему в своих чувствах. Увы, реальность как всегда оказалась сурова.

Писательница и журналистка Ребекка Реннер рассказала о своём маленьком приключении в Twitter. По словам 31-летней девушки, она решилась на поступок после личной трагедии, которая напомнила, что жизнь довольно короткая штука.

«Итак, я заказала билет на самолёт и собираюсь лететь через всю страну, чтобы рассказать любви всей моей жизни, что я чувствую. Пожелай мне удачи! И не ждите еще дня, чтобы сказать тем, кого любите, что вы их любите», – посоветовала Реннер.