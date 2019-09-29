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Отцы меньше устают при воспитании детей, чем матери. Объясняем, почему

29 сентября 2019 09:07
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В наше время отцы уделяют намного больше внимания своим детям, чем было принято ранее. Если когда-то считалось, что главной ролью отца является обеспечение семьи деньгами, то теперь, когда многие женщины зарабатывают не меньше или даже больше своих мужей, роль кормильца уже не принадлежит только мужчинам. А значит – пора брать на себя дополнительные функции.

Как сообщает Moms.com, воспитательный процесс всегда менее утомителен для отцов, даже если они занимаются детьми столько же времени, сколько их жёны. Мужчины чувствуют себя счастливее и лучше отдыхают. Однако здесь есть определённая хитрость.

Отцы меньше устают при воспитании детей, чем матери. Объясняем, почему-1

Фото: pixabay.com

Исследовательская группа Университета штата Пенсильвания выяснила, что всё дело в том, как и когда родители проводят время с детьми.

Во-первых, матери кормят детей, укладывают их спать, следят, чтобы были выполнены школьные домашние задания, возят по делам. Отцы же просто играют со своими сыновьями или дочерями, а также занимаются спортом.

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Во-вторых, женщины чаще встают по ночам, чтобы покормить детей, а мужчины возятся с ними днём и, зачастую, в свои выходные дни.

В-третьих, мать почти всегда участвует в воспитании ребёнка, даже если большую часть задач берёт на себя отец. Однако если воспитанием преимущественно занимается женщина, то нередко помощи она не получает.

Отцы меньше устают при воспитании детей, чем матери. Объясняем, почему-4

Фото: pixabay.com

Поэтому, хотя отцы стали принимать более активное участие в воспитании потомства, матери по-прежнему занимаются самыми сложными задачами в этом деле.

Кстати, недавно мы рассказывали об одной истории, которая случилась между отцом и дочкой.

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# Дети и родители # калейдоскоп

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