Через 40 лет после выпускного. Женщина пожертвовала почку бывшему однокласснику

Женщина пожертвовала почку бывшему однокласснику. Они окончили школу 40 лет назад и были королём и королевой на выпускном вечере. Как сообщает портал People, жители американского штата Калифорния Виталино Салера и Роза Валенсуэла дружили со времён школы. После выпускного они не виделись 25 лет, но потом мужчина женился на лучшей подруге Розы.

Фото: NBC LA

Через какое-то время у Виталино на фоне сахарного диабета развилась почечная недостаточность. Мужчине была необходима пересадка почки.

Фото: NBC LA

Врачи провели анализ крови нескольких родственников и друзей Салеры, чтобы найти возможного донора. В итоге выяснилось, что пациенту может помочь только Валенсуэла. Женщина расплакалась, но для самой себя решила, что у неё нет другого выбора.

Фото: NBC LA