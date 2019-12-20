Через 40 лет после выпускного. Женщина пожертвовала почку бывшему однокласснику
Женщина пожертвовала почку бывшему однокласснику. Они окончили школу 40 лет назад и были королём и королевой на выпускном вечере.
Как сообщает портал People, жители американского штата Калифорния Виталино Салера и Роза Валенсуэла дружили со времён школы. После выпускного они не виделись 25 лет, но потом мужчина женился на лучшей подруге Розы.
Через какое-то время у Виталино на фоне сахарного диабета развилась почечная недостаточность. Мужчине была необходима пересадка почки.
Врачи провели анализ крови нескольких родственников и друзей Салеры, чтобы найти возможного донора. В итоге выяснилось, что пациенту может помочь только Валенсуэла. Женщина расплакалась, но для самой себя решила, что у неё нет другого выбора.
Операция по пересадке почки прошла успешно. Виталино невероятно счастлив и говорит, что Роза подарила ему не просто орган, а возможность провести больше времени с женой и увидеть, как его внучка вырастет в прекрасную девушку. Мужчина также надеется, что поступок Валенсуэлы сможет вдохновить других.
Несколько месяцев назад мы рассказывали о том, как мать и сын из интереса послушали сердцебиение друг друга.
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