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Через 40 лет после выпускного. Женщина пожертвовала почку бывшему однокласснику

20 декабря 2019 15:39
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Женщина пожертвовала почку бывшему однокласснику. Они окончили школу 40 лет назад и были королём и королевой на выпускном вечере. 

Как сообщает портал People, жители американского штата Калифорния Виталино Салера и Роза Валенсуэла дружили со времён школы. После выпускного они не виделись 25 лет, но потом мужчина женился на лучшей подруге Розы. 

Через 40 лет после выпускного. Женщина пожертвовала почку бывшему однокласснику-1

Фото: NBC LA 

Через какое-то время у Виталино на фоне сахарного диабета развилась почечная недостаточность. Мужчине была необходима пересадка почки. 

Через 40 лет после выпускного. Женщина пожертвовала почку бывшему однокласснику-4

Фото: NBC LA 

Врачи провели анализ крови нескольких родственников и друзей Салеры, чтобы найти возможного донора. В итоге выяснилось, что пациенту может помочь только Валенсуэла. Женщина расплакалась, но для самой себя решила, что у неё нет другого выбора. 

Через 40 лет после выпускного. Женщина пожертвовала почку бывшему однокласснику-7

Фото: NBC LA 

Операция по пересадке почки прошла успешно. Виталино невероятно счастлив и говорит, что Роза подарила ему не просто орган, а возможность провести больше времени с женой и увидеть, как его внучка вырастет в прекрасную девушку. Мужчина также надеется, что поступок Валенсуэлы сможет вдохновить других. 

Несколько месяцев назад мы рассказывали о том, как мать и сын из интереса послушали сердцебиение друг друга.

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# Спасение # калейдоскоп # Фотофакт

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