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Дочки выросли и стали копиями своих мам. Смотрите сами, как они похожи

13 октября 2019 07:14
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14 октября в Беларуси празднуется День матери. Рождение ребёнка – очень особенное событие для любой женщины. Можно даже сказать, что новый статус «мама» превращает девушку в женщину, вызывая у неё необходимость взять на себя ответственность, чтобы вырастить хорошего и счастливого человека.

Поначалу дети – это просто сущность, создающая множество проблем и мешающая спать. Потом у них наступает подростковый возраст и проблем становится ещё больше. И это вечное «сердце не на месте», когда самостоятельное 14-летнее дитя по ночам гуляет с компанией подружек.

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Лишь намного позже, когда ребёнок вырастает, становится действительно самостоятельным и счастливым, когда дочка или сын приходит и говорит: «Поздравляю с Днём матери! Спасибо за всё!», вот тогда и понимаешь, что, наверное, всё было не напрасно.

И, конечно, весьма занятно и приятно наблюдать, как крохотный живой объект постепенно превращается в твою копию, скажем, на 50-80%. А иногда и ещё больше. Предлагаем вам посмотреть на мам и дочек, которые поразительно похожи друг на друга.

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Дочки выросли и стали копиями своих мам. Смотрите сами, как они похожи-1

Фото: instagram.com/tatyana_springer

Дочки выросли и стали копиями своих мам. Смотрите сами, как они похожи-3

Фото: instagram.com/uli.ka

Дочки выросли и стали копиями своих мам. Смотрите сами, как они похожи-5

Фото: instagram.com/merkulovaaaaa

Дочки выросли и стали копиями своих мам. Смотрите сами, как они похожи-7

Фото: instagram.com/t.kovaleva_16

Дочки выросли и стали копиями своих мам. Смотрите сами, как они похожи-9

Фото: instagram.com/alina_alenicheva

Дочки выросли и стали копиями своих мам. Смотрите сами, как они похожи-11

Фото: instagram.com/olga_300174

Дочки выросли и стали копиями своих мам. Смотрите сами, как они похожи-13

Фото: instagram.com/anastasya_skorodulina

Дочки выросли и стали копиями своих мам. Смотрите сами, как они похожи-15

Фото: instagram.com/natalyamiroshnichenko80

Дочки выросли и стали копиями своих мам. Смотрите сами, как они похожи-17

Фото: instagram.com/alena_polevaya

Дочки выросли и стали копиями своих мам. Смотрите сами, как они похожи-19

Фото: instagram.com/svetlana_sokolova34

Дочки выросли и стали копиями своих мам. Смотрите сами, как они похожи-21

Фото: instagram.com/annakamchatka_foto

Дочки выросли и стали копиями своих мам. Смотрите сами, как они похожи-23

Фото: instagram.com/natalya_2356

Дочки выросли и стали копиями своих мам. Смотрите сами, как они похожи-25

Фото: instagram.com/_vikki_is_

Дочки выросли и стали копиями своих мам. Смотрите сами, как они похожи-27

Фото: instagram.com/svetlanabagatova

Дочки выросли и стали копиями своих мам. Смотрите сами, как они похожи-29

Фото: instagram.com/travenkoirina

Дочки выросли и стали копиями своих мам. Смотрите сами, как они похожи-31

Фото: instagram.com/olgakurinova4

Дочки выросли и стали копиями своих мам. Смотрите сами, как они похожи-33

Фото: instagram.com/nigmatullina.inna

Дочки выросли и стали копиями своих мам. Смотрите сами, как они похожи-35

Фото: instagram.com/irina_darovskaya

Дочки выросли и стали копиями своих мам. Смотрите сами, как они похожи-37

Фото: instagram.com/sukhanova7388

Дочки выросли и стали копиями своих мам. Смотрите сами, как они похожи-39

Фото: instagram.com/ludmilamilas

Дочки выросли и стали копиями своих мам. Смотрите сами, как они похожи-41

Фото: instagram.com/tatiana_andriyash5

# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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