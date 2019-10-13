Дочки выросли и стали копиями своих мам. Смотрите сами, как они похожи

14 октября в Беларуси празднуется День матери. Рождение ребёнка – очень особенное событие для любой женщины. Можно даже сказать, что новый статус «мама» превращает девушку в женщину, вызывая у неё необходимость взять на себя ответственность, чтобы вырастить хорошего и счастливого человека.

Поначалу дети – это просто сущность, создающая множество проблем и мешающая спать. Потом у них наступает подростковый возраст и проблем становится ещё больше. И это вечное «сердце не на месте», когда самостоятельное 14-летнее дитя по ночам гуляет с компанией подружек.

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Лишь намного позже, когда ребёнок вырастает, становится действительно самостоятельным и счастливым, когда дочка или сын приходит и говорит: «Поздравляю с Днём матери! Спасибо за всё!», вот тогда и понимаешь, что, наверное, всё было не напрасно.

И, конечно, весьма занятно и приятно наблюдать, как крохотный живой объект постепенно превращается в твою копию, скажем, на 50-80%. А иногда и ещё больше. Предлагаем вам посмотреть на мам и дочек, которые поразительно похожи друг на друга.

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