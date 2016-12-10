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Дети Егора Дружинина стали хореографами его команды в популярном танцевальном проекте

10 декабря 2016 15:49
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Новости России. Дети знаменитого российского хореографа Егора Дружинина примут участие в специальном выпуске популярного телевизионного шоу. Более того, ребята станут хореографами команды своего папы. Об этом сообщают продюсеры шоу.

В отчетном субботнем концерте на одной сцене с лучшими маленькими танцовщиками выступят подопечные двух наставников – Егора Дружинина и Мигеля. По традиции двоим из участников придется покинуть проект. Остальные поборются за выход в финал.

Дети Егора Дружинина стали хореографами его команды в популярном танцевальном проекте-1


Источник фото: instagram.com/tntancy/

В недавнем интервью нашему телеканалу Егор Дружинин отметил, что готов простить скверный характер, если танцовщик действительно талантлив.

Егор Дружинин (программе «Простые вопросы»):
Здесь нет простых ребят, уверяю вас. Каждый из них – это достаточно сложный организм. И тому есть масса примеров в истории «Танцев», когда люди с очень сложными характерами, очень сложными темпераментами, и им прощается всё за то, как они танцуют на сцене. 

О том, по какому принципу Егор Дружинин подбирает танцовщиков в свою команду на проекте «Танцы», хореограф откровенно рассказал Егору Хрусталеву (здесь подробнее).

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Егор Дружинин

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