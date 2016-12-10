Дети Егора Дружинина стали хореографами его команды в популярном танцевальном проекте

Новости России. Дети знаменитого российского хореографа Егора Дружинина примут участие в специальном выпуске популярного телевизионного шоу. Более того, ребята станут хореографами команды своего папы. Об этом сообщают продюсеры шоу.

В отчетном субботнем концерте на одной сцене с лучшими маленькими танцовщиками выступят подопечные двух наставников – Егора Дружинина и Мигеля. По традиции двоим из участников придется покинуть проект. Остальные поборются за выход в финал.