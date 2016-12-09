Календарь Pirelli 2017: коммерческий ход или смена культурных ценностей?

Новости мира. Вот уже 50 лет пятый в мире производитель автомобильных шин итальянская компания Pirelli диктует правила женской красоты, ежегодно публикуя знаменитый женский календарь.

Уже второй год подряд авторы утверждают: они не придерживаются правил стандартной женской красоты.

В календаре на год будущий представлены такие актрисы, как Джулианна Мур (55 лет), Робин Райт (50 лет), Хелен Миррен (71 год) и Кейт Уинслет (41 год).

Журналист Sophie Tweedale, автор The Independent попыталась разобраться: новая стратегия издания – коммерческий ход или все-таки переоценка ценностей?

Sophie Tweedale, The Independent:

Календарь в этом году – это «мольба о красоте против террора совершенства и молодости». Этого достаточно, чтобы люди среднего возраста, смотря на них, подавились своими авокадовыми кексами. Нам сказали, что календарь Пирелли 2017 потрясет всех. Но как? Неужели его глянцевые страницы будут украшать известные ученые, политики и бизнес-леди? (Конечно, нет, ведь они никогда сюда не попадут). Может, в календаре появятся женщины со всего мира, всех размеров, форм и рас? (Конечно, нет, что за глупость, белокожие женщины из Европы и США по-прежнему доминируют). Ну а как же естественная красота? Это значит никаких стилистов, визажистов и хирургических вмешательств, включая всяческие наполнители и ботокс. Но речь идет о 14-ти всемирно известных актрисах, которые (не поймите меня неправильно, я ими очень восхищаюсь) изображены крупным планом на страницах календаря 2017 в трико. Очевидно, что лишь в скандальной версии 2010 года были снимались полуодетые модели.

Немецкий фотограф Питер Линдберг, который снимал календарь Pirelli-2017, отметил:

«Как художник я чувствую, что у меня есть ответственность освободить женщин от идеи вечной молодости и совершенства, достичь которых невозможно».

Автор The Independent уверена: то, что навязывают – это недосягаемая красота. Идея состоит в том, чтобы выглядеть хорошо, без пятен и худыми даже без фотошопа. Профессиональные стилисты календаря скажут любой женщине за 40, что естественная красота – хорошо, и нужно быть собой.

Всего два года назад календарь Pirelli 2015 показал предсказуемые фото моделей Victoria’s Secret, включая Адриану Лимуи Джиджи Хадид в основном полуобнаженными или нарядно одетыми. Но это осталось в прошлом.

По какой-то причине Pirelli надеется, что его гламурные презентации с черно-белыми снимками примут в обществе и получат положительные отзывы.

Каким был календарь в прошлом году? Здесь подробнее.

Sophie Tweedale, The Independent:

Но что же это на самом деле: продуманный коммерческий ход или же истинная смена культурных ценностей? Я скажу так: называйте это как хотите, только не называйте это подходящим для женщин постарше.

Перевод: Эдита Трибоцкая