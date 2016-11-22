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«Им прощается всё за то, как они танцуют»: как наставник проекта «Танцы» подбирает команду

22 ноября 2016 20:53
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Егор Дружинин, хореограф и наставник популярного телевизионного проекта «Танцы» в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Егор Владиславович, мы записываем интервью в легендарном для многих павильоне. Вы готовите третий сезон проекта «Танцы». Впереди, наверняка, много новых открытий. Но вот как Вы подбираете свою команду? Это как режиссер собирает разные краски или как селектор, который выбирает только самое лучшее?

Егор Дружинин:
Тут гораздо больше факторов.

Дело же не в том, что в команду должны войти просто сильные танцовщики.

Мы же знаем, что уже буквально с первого, со второго этапа концертов эти танцовщики начнут уходить из проекта. И будет очень обидно, что кто-то, кто мог проявить себя лучшим образом, останется за бортом. Помимо всего, они должны быть, конечно же, интересными для зрителя с человеческой точки зрения. Очень важно, насколько человек хочет попасть в команду и быть именно в твоей команде. Потому что, если он будет существовать в команде всё время в состоянии конфликта, от этого не станет хорошо ни этому человеку, ни проекту, ни команде. Ну, и последнее – это харизма. Последнее, но, на самом деле, чуть ли не первое обстоятельство.

Человек, который попадает в нашу команду, конечно же, должен обладать особенной харизмой.

Но человек с харизмой бывает очень капризный и неуживчивый?

«Им прощается всё за то, как они танцуют»: как наставник проекта «Танцы» подбирает команду-1


Егор Дружинин:

Здесь нет простых ребят, уверяю Вас.

Каждый из них – это достаточно сложный организм.

Вы скверный характер готовы простить за талант?

Егор Дружинин:
Да. Безусловно, конечно же. И тому есть масса примеров в истории «Танцев», когда люди с очень сложными характерами, очень сложными темпераментами, и им прощается всё за то, как они танцуют на сцене. 

Полностью текст интервью и видео здесь 

# Культура # Российские актеры # Егор Дружинин

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