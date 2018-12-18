Десятки Дедов Морозов и огни на главной ёлке. Как прошло праздничное шествие сказочных героев в Гродно

Новости Беларуси. Старт новогодних праздников с размахом был дан на выходных в Гродно – в городе состоялось театрализованное шествие Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных героев.

По информации газеты «Гродзенская праўда», вместе с шествием в городе включили праздничную иллюминацию и зажгли главную елку Гродно.