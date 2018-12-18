Десятки Дедов Морозов и огни на главной ёлке. Как прошло праздничное шествие сказочных героев в Гродно
Новости Беларуси. Старт новогодних праздников с размахом был дан на выходных в Гродно – в городе состоялось театрализованное шествие Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных героев.
По информации газеты «Гродзенская праўда», вместе с шествием в городе включили праздничную иллюминацию и зажгли главную елку Гродно.
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «ArtVideo Production»
В красочном карнавале приняли участие не только Снегурочки вместе с Дедушками Морозами, но и сказочные персонажи, а также символы нового года и уходящего. По улицам города ехали украшенные автомобили-инсталляции.
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «ArtVideo Production»
Бодрое настроение создавали музыканты, которые играли на нескольких площадках города.
Купить елку в Беларуси можно будет с 21 декабря. Рассказываем цены
К слову, праздник посетили не только местные жители, но и гости Гродно. Отмечается, что город в выходные посетили почти 1300 туристов. Праздник был интересен путешественникам из Литвы, Польши и Латвии.
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «ArtVideo Production»
По словам посетителей мероприятия, праздник удался на славу. Многие отметили, что посещение шествия стало семейной традицией, а в нынешнем году атмосфера получилась «волшебной».
На минувших выходных в Минске прошел марафон Санта-Клаусов (смотрите здесь).