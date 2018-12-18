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Десятки Дедов Морозов и огни на главной ёлке. Как прошло праздничное шествие сказочных героев в Гродно

18 декабря 2018 12:41
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Новости Беларуси. Старт новогодних праздников с размахом был дан на выходных в Гродно – в городе состоялось театрализованное шествие Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных героев.

По информации газеты «Гродзенская праўда», вместе с шествием в городе включили праздничную иллюминацию и зажгли главную елку Гродно.

Десятки Дедов Морозов и огни на главной ёлке. Как прошло праздничное шествие сказочных героев в Гродно-1

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «ArtVideo Production»

В красочном карнавале приняли участие не только Снегурочки вместе с Дедушками Морозами, но и сказочные персонажи, а также символы нового года и уходящего. По улицам города ехали украшенные автомобили-инсталляции.

Десятки Дедов Морозов и огни на главной ёлке. Как прошло праздничное шествие сказочных героев в Гродно-4

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «ArtVideo Production»

Бодрое настроение создавали музыканты, которые играли на нескольких площадках города.

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К слову, праздник посетили не только местные жители, но и гости Гродно. Отмечается, что город в выходные посетили почти 1300 туристов. Праздник был интересен путешественникам из Литвы, Польши и Латвии.

Десятки Дедов Морозов и огни на главной ёлке. Как прошло праздничное шествие сказочных героев в Гродно-7

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «ArtVideo Production»

По словам посетителей мероприятия, праздник удался на славу. Многие отметили, что посещение шествия стало семейной традицией, а в нынешнем году атмосфера получилась «волшебной».

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# Новый год # калейдоскоп

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