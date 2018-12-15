От полуторагодовалого малыша до хаски. Марафон Санта-Клаусов прошёл в Минске

Новости Беларуси. Бегом в сказку! Марафон Санта-Клаусов впервые прошёл в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обязательное условие – новогодний костюм или хотя бы праздничный колпак.
Новости Беларуси. Бегом в сказку! Марафон Санта-Клаусов впервые прошёл в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обязательное условие – новогодний костюм или хотя бы праздничный колпак.
Кристина Федорович, СТВ:
Пошёл обратный отсчет: до Нового года – чуть больше 2-х недель. Однако, когда олени не в упряжке, а зимних осадков в большом количестве не наблюдается, то Санте в прямом смысле слова приходится бежать самому.
Перед стартом всех ждала разминка, ведь бежать в минусовую погоду особенно тяжело. Так Ольга и Александр выбрали дистанцию 5 километров. Вместе с ними и их любимец – Балта.
Мероприятие интересное, разрешили участвовать с другом.
Преодолевать дистанции пришли участники разных возрастов. Паше, самому маленькому из них, всего полтора года.
Обязательное условие – наличие костюма Санта-Клауса или другого персонажа. Тамара, узнав от подруги о марафоне, тут же начала основательную подготовку. Красно-белую шубку Санты шила практически неделю.
Сказочным персонажам, а их было практически 500, предложили дистанции на выбор: 1,5, пять, десять или пятнадцать километров.
Участники новогоднего марафона: «Настроение отличное, супер»
Забег — благотворительный. Все собранные средства направят на помощь детям с тяжелыми заболеваниями.
Вадим Симонов, организатор марафона Santa Run Minsk:
Дед Мороз обычно не бегает, больше ходит и на небольшие дистанции. А Санта бегает по всей Европе уже много-много лет, то есть это многолетняя традиция.
Так, например, на днях в США сотни переодетых Сант спустились на горных лыжах и сноубордах со склонов, а теплая погода не стала преградой и для 7 тысяч испанцев, бежавших марафон.
Кстати, сегодня в Минске участвовали в забеге и представители зарубежных стран. Это Швейцария, Италия, Голландия, Казахстан, Польша, Россия и Турция.
Кристина Федорович, СТВ:
Конечно, победа – здесь отнюдь не главное слово, а костюм Санты — униформа тех, кто хочет сыграть роль Санта-Клауса в своей собственной рождественской истории, а заодно помочь тем, кто в этом нуждается.