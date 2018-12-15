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От полуторагодовалого малыша до хаски. Марафон Санта-Клаусов прошёл в Минске

15 декабря 2018 19:12
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Новости Беларуси. Бегом в сказку! Марафон Санта-Клаусов впервые прошёл в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Обязательное условие новогодний костюм или хотя бы праздничный колпак.

От полуторагодовалого малыша до хаски. Марафон Санта-Клаусов прошёл в Минске -1

Кристина Федорович, СТВ:
Пошёл обратный отсчет: до Нового года – чуть больше 2-х недель. Однако, когда олени не в упряжке, а зимних осадков в большом количестве не наблюдается, то Санте в прямом смысле слова приходится бежать самому.

От полуторагодовалого малыша до хаски. Марафон Санта-Клаусов прошёл в Минске -4

Перед стартом всех ждала разминка, ведь бежать в минусовую погоду особенно тяжело. Так Ольга и Александр выбрали дистанцию 5 километров. Вместе с ними и их любимец – Балта.

От полуторагодовалого малыша до хаски. Марафон Санта-Клаусов прошёл в Минске -7

Мероприятие интересное, разрешили участвовать с другом.

Преодолевать дистанции пришли участники разных возрастов. Паше, самому маленькому из них, всего полтора года.

От полуторагодовалого малыша до хаски. Марафон Санта-Клаусов прошёл в Минске -10

Обязательное условие – наличие костюма Санта-Клауса или другого персонажа. Тамара, узнав от подруги о марафоне, тут же начала основательную подготовку. Красно-белую шубку Санты шила практически неделю.

От полуторагодовалого малыша до хаски. Марафон Санта-Клаусов прошёл в Минске -13

Сказочным персонажам, а их было практически 500, предложили дистанции на выбор: 1,5, пять, десять или пятнадцать километров.

Участники новогоднего марафона: «Настроение отличное, супер»

Забег — благотворительный. Все собранные средства направят на помощь детям с тяжелыми заболеваниями.

От полуторагодовалого малыша до хаски. Марафон Санта-Клаусов прошёл в Минске -16

Вадим Симонов, организатор марафона Santa Run Minsk:
Дед Мороз обычно не бегает, больше ходит и на небольшие дистанции. А Санта бегает по всей Европе уже много-много лет, то есть это многолетняя традиция.

От полуторагодовалого малыша до хаски. Марафон Санта-Клаусов прошёл в Минске -19

Так, например, на днях в США сотни переодетых Сант спустились на горных лыжах и сноубордах со склонов, а теплая погода не стала преградой и для 7 тысяч испанцев, бежавших марафон.

От полуторагодовалого малыша до хаски. Марафон Санта-Клаусов прошёл в Минске -22

Кстати, сегодня в Минске участвовали в забеге и представители зарубежных стран. Это Швейцария, Италия, Голландия, Казахстан, Польша, Россия и Турция.

Кристина Федорович, СТВ:
Конечно, победа – здесь отнюдь не главное слово, а костюм Санты — униформа тех, кто хочет сыграть роль Санта-Клауса в своей собственной рождественской истории, а заодно помочь тем, кто в этом нуждается.

# Новый год # общество # Вадим Симонов # Фотофакт

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