Студентка провалила тест из-за фрикаделки. Профессор удивился и разрешил пересдать
Студентка случайно завершила тест раньше времени по непредвиденной причине. Профессор проявил понимание и позволил девушке пересдать.
Как сообщает BuzzFeed News, Сэм Ли учится на третьем курсе в Университете Джорджии. В середине июля девушка сдавала тест по экономике. Дело это было истощающее, поэтому студентка попутно ела бутерброд с фрикадельками.
Фото: twitter.com/samanthlee16
В какой-то момент одна фрикаделька упала на клавиатуру, закрыла браузер и досрочно завершила сдачу теста. Сначала Ли не заметила этого, поскольку испугалась за бутерброд и компьютер. Но затем Сэм увидела, что произошло с её онлайн-тестом.
После этого студентка шесть часов набиралась мужества, чтобы написать преподавателю и попросить о пересдаче. В своём письме девушка описала произошедшее и попросила проявить понимание.
Фото: twitter.com/samanthlee16
На следующей день Ли получила ответ от преподавателя. Профессор признал, что это необычный случай, и поэтому он склонен поверить, что это правда. Мужчина продлил срок сдачи до конца дня, а также посоветовал девушке во время прохождения теста отложить еду в сторону.
Сэм была невероятно рада доброте преподавателя. Студентка ещё раз сдала тест, но результат оказался «немного лучше».
Об этой комичной ситуации девушка рассказала на своей странице в Twitter. Пользователи соцсети удивились поступку профессора. Многие студенты поделились историями, когда преподаватели не шли навстречу своим ученикам.
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