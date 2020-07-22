Студентка провалила тест из-за фрикаделки. Профессор удивился и разрешил пересдать

Как сообщает BuzzFeed News, Сэм Ли учится на третьем курсе в Университете Джорджии. В середине июля девушка сдавала тест по экономике. Дело это было истощающее, поэтому студентка попутно ела бутерброд с фрикадельками.

Студентка случайно завершила тест раньше времени по непредвиденной причине. Профессор проявил понимание и позволил девушке пересдать.

В какой-то момент одна фрикаделька упала на клавиатуру, закрыла браузер и досрочно завершила сдачу теста. Сначала Ли не заметила этого, поскольку испугалась за бутерброд и компьютер. Но затем Сэм увидела, что произошло с её онлайн-тестом.

После этого студентка шесть часов набиралась мужества, чтобы написать преподавателю и попросить о пересдаче. В своём письме девушка описала произошедшее и попросила проявить понимание.