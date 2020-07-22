Летал на ковре и общался с джинном. Вот как сейчас выглядит актёр Алексей Литвинов
Как много людей ещё помнит советский фильм 1956 года «Старик Хоттабыч»? Очень сложно ответить на этот вопрос, ведь прошло так много времени, что сменилось уже несколько поколений, а исполнитель роли Вольки сейчас сам смог бы сыграть Хоттабыча. Чем Алексей Литвинов занимается теперь?
Будущий актёр родился 24 марта 1944 года в Воронежской области. После войны вместе с мамой Алексей начал жить в Ленинграде. Там уже учившемуся в школе Литвинову предложили пройти пробы для фильма «Старик Хоттабыч».
Фото: кадр из фильма «Старик Хоттабыч»
Когда мальчика утвердили на роль, больше всего радовалась его мама. В то время семья жила бедно, поэтому тысяча рублей, которую Алексей получал в месяц, была очень кстати. Съёмки длились 8 месяцев.
Фото: кадр из фильма «Старик Хоттабыч»
После успеха фильма Литвинова начали приглашать в другие проекты. Юный актёр согласился сняться в кинокартине «Первомайская, дом 7», которая так и не вышла на экраны. А затем Алексей начал отказываться от ролей, поскольку понял, что ему хотелось заниматься электроникой.
Фото из открытых источников
Для себя Литвинов решил, что лучше он будет хорошим технарём, чем посредственным актёром. В итоге Алексей окончил техникум, затем работал электромехаником по эскалаторам в ленинградском метро, электриком на железной дороге, а затем – на стройке. В 2003 году Литвинов ушёл на пенсию.
Фото из открытых источников
Сейчас бывший актёр живёт в деревне в 50 км от Санкт-Петербурга, летом Алексей подрабатывает установкой спутниковых антенн дачникам.
Фото из открытых источников
Кстати, недавно мы рассказывали об актрисе, которая сыграла непослушную девочку в «Операции «Ы». Вот как она выглядит сейчас (здесь подробнее).