Летал на ковре и общался с джинном. Вот как сейчас выглядит актёр Алексей Литвинов

Как много людей ещё помнит советский фильм 1956 года «Старик Хоттабыч»? Очень сложно ответить на этот вопрос, ведь прошло так много времени, что сменилось уже несколько поколений, а исполнитель роли Вольки сейчас сам смог бы сыграть Хоттабыча. Чем Алексей Литвинов занимается теперь?

Будущий актёр родился 24 марта 1944 года в Воронежской области. После войны вместе с мамой Алексей начал жить в Ленинграде. Там уже учившемуся в школе Литвинову предложили пройти пробы для фильма «Старик Хоттабыч».