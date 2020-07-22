Уже почти 2 года живёт в Англии. Сможете угадать, кем работает актёр Боря Левин из «Интернов»?
Новости России. Российский актёр Дмитрий Шаракоис переехал жить в Лондон и рассказывает о том, как у него дела. Исполнитель роли Бориса Левина в телесериале «Интерны» делится подробностями на своём YouTube-канале.
По словам Шаракоиса, он переехал в Англию ещё в декабре 2018 года. Первое время Дмитрий работал на нескольких работах. Домой он приходил просто поспать на 5-6 часов. Один раз Шаракоис за неделю отработал 78 часов. Через некоторое время артист остановил свой выбор только на работе официантом.
Фото: кадр из сериала «Интерны»
Также актёр сдал экзамен, чтобы трудиться на стройке маляром, но отработал только неполный день. Оказалось, что работы получается слишком много, а оплата за неё едва покрывает расходы на выполнение.
Впрочем, в августе 2019 года Дмитрий выходил на покраску трёхкомнатной квартиры. Артист справился за 4 дня, что было быстрее оговоренного срока, поэтому получил премию. Кроме того, владельцы квартиры узнали Шаракоиса, покормили его и даже ненадолго пустили к себе пожить, поскольку у актёра в тот момент не было жилья.
По словам Дмитрия, в Лондоне в прошлом году он прожил семь месяцев. Теперь Шаракоис считает, что работать в столице Великобритании выгодно, но квартиру снимать лучше в другом городе, поскольку это дешевле. Где сейчас живёт он сам – актёр не уточнил.
Отвечая на вопросы фанатов, Шаракоис сказал, что он не снимается уже несколько лет, поскольку не может получить роль. Но, как утверждает Дмитрий, такое в его профессии не редкость. Иногда график невероятно плотный, а иногда – вообще никаких предложений. Сейчас актёр не только пробует получить роль в российском кинематографе, но и ищет возможности сняться в каком-нибудь британском фильме.
Кстати, ранее мы рассказывали о других актёрах из сериала «Интерны». Как они выглядят и чем занимаются – читайте здесь.