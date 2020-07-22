Уже почти 2 года живёт в Англии. Сможете угадать, кем работает актёр Боря Левин из «Интернов»?

Новости России. Российский актёр Дмитрий Шаракоис переехал жить в Лондон и рассказывает о том, как у него дела. Исполнитель роли Бориса Левина в телесериале «Интерны» делится подробностями на своём YouTube-канале. По словам Шаракоиса, он переехал в Англию ещё в декабре 2018 года. Первое время Дмитрий работал на нескольких работах. Домой он приходил просто поспать на 5-6 часов. Один раз Шаракоис за неделю отработал 78 часов. Через некоторое время артист остановил свой выбор только на работе официантом.

Фото: кадр из сериала «Интерны»

Также актёр сдал экзамен, чтобы трудиться на стройке маляром, но отработал только неполный день. Оказалось, что работы получается слишком много, а оплата за неё едва покрывает расходы на выполнение. Впрочем, в августе 2019 года Дмитрий выходил на покраску трёхкомнатной квартиры. Артист справился за 4 дня, что было быстрее оговоренного срока, поэтому получил премию. Кроме того, владельцы квартиры узнали Шаракоиса, покормили его и даже ненадолго пустили к себе пожить, поскольку у актёра в тот момент не было жилья.

Фото: vk.com/sharakois

По словам Дмитрия, в Лондоне в прошлом году он прожил семь месяцев. Теперь Шаракоис считает, что работать в столице Великобритании выгодно, но квартиру снимать лучше в другом городе, поскольку это дешевле. Где сейчас живёт он сам – актёр не уточнил.

Фото: vk.com/sharakois