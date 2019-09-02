«Она вовсе не гурман». Чем питается Елизавета II и какой фастфуд предпочитает
Елизавета II является поклонницей традиционного британского фастфуда – «фиш энд чипс».
Слов королевского инсайдера привел Daily Mail. Во время каникул в поместье Балморал в Шотландии королева побаловала себя угощением.
У 93-летенго монарха есть свой шеф-повар, который каждый день готовит для семьи. Но иногда королева заказывает и фастфуд на дом – его привозили из местного заведения в городе Баллатер.
Блюдо «фиш энд чипс» состоит из обжаренной во фритюре рыбы и картофеля фри, нарезанного крупными кусками.
Однажды в интервью королевский шеф-повар Даррен МакГрейди рассказывал, что королева вовсе не гурман, для нее еда – это всего лишь необходимый процесс для получения энергии.
«Она вовсе не гурман. Она ест, чтобы жить, а принц Филипп живет, чтобы поесть. Он любит еду, он интересуется ей, хочет знать, откуда она берется. Королева не задает так много вопросов».
Конечно, особенными всегда являются государственные банкеты, на которые приезжают почетные гости или главы государств. Тогда на стол ставится фарфор с коронации королевы Виктории.
Фото: instagram.com/theroyalfamily
В такие моменты королева пристально следит за меню – интересуется хватит ли для банкета мяса, птицы и продуктов.
Шеф-повар также рассказывал, что Елизавета II никогда не забывает о манерах и даже бананы ест ножом и вилкой. А любимым десертом королевы является шоколадный пирог с безе, корицей и шоколадным кремом.
В большой семье монарх не единственная, у кого есть слабость к чипсам. Меган Маркл признавалась в любви к блюду из картофеля и отмечала, что могла есть его весь день.
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