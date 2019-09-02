Бабочка нашла укромное место на носу у собаки. Показываем умилительные фото

Где бабочка может найти безопасное место для отдыха? Ответ – на носу дружелюбной собаки. Пользователь Reddit jpatel35 поделился роликом, на кадрах которого бабочка вида Данаида монарх сидит на носу бельгийской овчарки малинуа и слегка помахивает крылышками. Пёс в это время терпеливо смотрит на насекомое и слегка жмурится.

Фото: reddit.com/user/jpatel35

Монарху повезло найти безопасное место для отдыха, ведь вырубка лесов в местах зимовки этой бабочки привела к резкому сокращению её вида. Так что монарху следует соблюдать осторожность и беречь себя.

Фото: reddit.com/user/jpatel35

Пользователи Reddit похвалили пса, назвав его «хорошим мальчиком», и отметили, что наверное овчарке очень хочется облизать свой нос, но ради бабочки она терпит.

Фото: reddit.com/user/jpatel35