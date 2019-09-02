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Бабочка нашла укромное место на носу у собаки. Показываем умилительные фото

02 сентября 2019 19:00
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Где бабочка может найти безопасное место для отдыха? Ответ – на носу дружелюбной собаки.

Пользователь Reddit jpatel35 поделился роликом, на кадрах которого бабочка вида Данаида монарх сидит на носу бельгийской овчарки малинуа и слегка помахивает крылышками. Пёс в это время терпеливо смотрит на насекомое и слегка жмурится.

Бабочка нашла укромное место на носу у собаки. Показываем умилительные фото-1

Фото: reddit.com/user/jpatel35

Монарху повезло найти безопасное место для отдыха, ведь вырубка лесов в местах зимовки этой бабочки привела к резкому сокращению её вида. Так что монарху следует соблюдать осторожность и беречь себя.

Бабочка нашла укромное место на носу у собаки. Показываем умилительные фото-4

Фото: reddit.com/user/jpatel35

Пользователи Reddit похвалили пса, назвав его «хорошим мальчиком», и отметили, что наверное овчарке очень хочется облизать свой нос, но ради бабочки она терпит.

Бабочка нашла укромное место на носу у собаки. Показываем умилительные фото-7

Фото: reddit.com/user/jpatel35

Кстати, недавно мы рассказывали о собаке, которая спасла залетевшую в дом птицу.

Пёс взял гостью зубами и вынес на улицу – подробнее здесь.

# Домашние животные # калейдоскоп

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