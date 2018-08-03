«Они хорошо относятся к отцу и любят его, но он с ними не общается». Барановская рассказала о своих детях

Телеведущая рассказала, что старается всегда путешествовать с детьми, потому что ей хочется все новое открывать вместе с ними.

Также Юлия высказала свое отношение к социальным сетям. По ее словам, у детей нет там страниц, потому что зачастую интернет-пользователи не отвечают за свои слова и могут написать, что угодно.

Юлия Барановская:

Есть люди, которым нужно выплеснуть негатив, а за моей семьей все-таки идет«хвост» с историей незавершенного развода. Мне часто об этом пишут, но я не хочу, чтобы это писали и моим детям. Они хорошо относятся к отцу и любят его, но он с ними не общается. Они еще слишком маленькие, чтобы на это отвечать, и слишком маленькие, чтобы это их не ранило.