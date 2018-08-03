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«Они хорошо относятся к отцу и любят его, но он с ними не общается». Барановская рассказала о своих детях

03 августа 2018 07:15
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Новости России. Юлия Барановская рассказала о своих детях и их воспитании в откровенном интервью.

Беседа с телеведущей была опубликована на сайте cosmo.ru. Юлия воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина – дочь и двоих сыновей.

«Они хорошо относятся к отцу и любят его, но он с ними не общается». Барановская рассказала о своих детях-1

Фото: instagram.com/baranovskaya_tv

Телеведущая рассказала, что старается всегда путешествовать с детьми, потому что ей хочется все новое открывать вместе с ними.

Также Юлия высказала свое отношение к социальным сетям. По ее словам, у детей нет там страниц, потому что зачастую интернет-пользователи не отвечают за свои слова и могут написать, что угодно.

Юлия Барановская:
Есть люди, которым нужно выплеснуть негатив, а за моей семьей все-таки идет«хвост» с историей незавершенного развода. Мне часто об этом пишут, но я не хочу, чтобы это писали и моим детям. Они хорошо относятся к отцу и любят его, но он с ними не общается. Они еще слишком маленькие, чтобы на это отвечать, и слишком маленькие, чтобы это их не ранило.

«Они хорошо относятся к отцу и любят его, но он с ними не общается». Барановская рассказала о своих детях-4

Фото: instagram.com/baranovskaya_tv

Юлия также отметила, что дети не бывают без дела и у них много увлечений. 12-летний Артем поет и ведет концерты, 10-летняя Яна профессионально занимается танцами, а 6-летний Арсений еще не определился, кем хочет стать – футболистом или президентом. 

По словам телеведущей, детям надо показывать хороший пример, потому что они копируют поведение родителей.

Юлия Барановская:
Если хотите изменить что-то в ребенке, измените это в себе. 

«Они хорошо относятся к отцу и любят его, но он с ними не общается». Барановская рассказала о своих детях-7

Фото: instagram.com/baranovskaya_tv

# Звезды # калейдоскоп # Юлия Барановская # Андрей Аршавин # Фотофакт

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