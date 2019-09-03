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Он входит в топ лучших райдеров мира! Показываем, как белорус делает невероятные трюки на мотоцикле

03 сентября 2019 07:03
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Вау-эффект, рев мотора и столб пыли из-под колес. Трюковая езда на мотоциклах впечатляет и восхищает! Стантрайдинг – это яркое и завораживающее шоу. Самое экстремальное направление мотоспорта точно не для слабаков. Лишь единицы способны, превозмогая себя, добиваться серьезных и впечатляющих результатов. Дмитрий Труханович – один из смельчаков, который обуздывает железного коня. Он совершает, казалось бы, невозможные «пируэты» на двух колесах.

Дмитрий Труханович, стантрайдер:
Начал в 2014 году, увидел у себя в городе, как ребята тренировались, мне понравилось и решил сам попробовать, доказать, что я могу лучше.

Он входит в топ лучших райдеров мира! Показываем, как белорус делает невероятные трюки на мотоцикле-1

Дмитрий входит в топ лучших райдеров мира! Всех кубков и наград не счесть. Но за фанфарами побед – годы сложных тренировок. Оттачивать мастерство приходилось практически ежедневно с утра до вечера. Останавливали экстремала только травмы, впрочем, говорить о них Дмитрий не любит, чтобы не волновать близких. Да и с появлением семьи свой пыл райдер поубавил, но бросить любимое хобби так и не смог.

Дмитрий Труханович:
Мне нравится, я получаю от этого удовольствие, люблю мотоциклы с детства, с 12 лет катаюсь сам. До 2014 года я катался только в городе, после 2014 я ни разу не выезжал еще. Мне страшно кататься в городе, на самом деле. Вот ездят разные девчонки опасные, которые вообще не смотрят на дорогу.

Он входит в топ лучших райдеров мира! Показываем, как белорус делает невероятные трюки на мотоцикле-4

Стантрайдинг не только зрелищное, но и затратное увлечение. При тренировке на полную мощь можно сжечь резину буквально за день!

Андрей Луцков, председатель комитета по стантрайдингу ОО «Белорусская федерация мотоциклетных видов спорта»:
В стантрайдинге есть четыре основные группы трюков: езда на переднем колесе, езда на заднем колесе, акробатические трюки: стойки на голове, на ногах, разные прыжки, разные дрифты и пробуксовки на месте.

Он входит в топ лучших райдеров мира! Показываем, как белорус делает невероятные трюки на мотоцикле-7

Он входит в топ лучших райдеров мира! Показываем, как белорус делает невероятные трюки на мотоцикле-9

Он входит в топ лучших райдеров мира! Показываем, как белорус делает невероятные трюки на мотоцикле-11

Но прежде чем приступить к освоению трюков, предстоит пройти тренировку на специальном тренажере.

Андрей Луцков:
Можно начинать начальный курс обучения езды на заднем колесе, так называемый вилли. Мотоцикл стоит как бы закрепленный, он безопасен тем, что мы на нем не можем перевернуться, на нем нет боковых падений.

Он входит в топ лучших райдеров мира! Показываем, как белорус делает невероятные трюки на мотоцикле-14

Райдеры не только соревнуются друг с другом, но и нередко пробуют себя в роли каскадеров. С каждым годом трюки становятся все более сложными и захватывающими, а их исполнение требует максимальной концентрации.

Он входит в топ лучших райдеров мира! Показываем, как белорус делает невероятные трюки на мотоцикле-17

В Беларуси тех, кто профессионально занимается стантрайдингом, можно буквально пересчитать по пальцам руки! Но именно этим смельчакам покоряются самые сложные вершины. Вот и Дмитрий Труханович, каждый раз мечтает о новой победе и в первую очередь, победе над самим собой.

Он входит в топ лучших райдеров мира! Показываем, как белорус делает невероятные трюки на мотоцикле-20

# Мотоциклисты # калейдоскоп # Дмитрий Труханович # Андрей Луцков # Фотофакт # Экстрим

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