«Делаем для мангустов песочницы и дополнительные домики». Как Минский зоопарк готовится к зиме

Зима близко! К приходу холодов первыми начали готовиться братья наши меньшие. В Минском зоопарке сотрудники создают для своих подопечных комфортные условия.

Алевтина Тимашкова-Красовская, ведущий зоотехник Минского зоопарка:

Зимой требуется больше подстилочного материала для ухода за животными, чтобы создать им более комфортные условия. Поэтому подстилаем в домиках солому, сено и опилок побольше засыпаем.

Мы в этом году будем делать совмещенную экспозицию. У нас полосатые мангусты будут сидеть в одном вольере с мартышками-гусарами. Яванские макаки вместе с желтыми мангустами или сурикатами, мы еще не определились, кто будет их соседями. Это будет и обезьянам повеселее, и мангустам поинтереснее. Делаем для мангустов песочницы, дополнительные домики – это будет как обогащение среды для обоих видов.

Многие экзотические животные уже переехали в «зимние квартиры». Лемуры, сурикаты, носухи, обезьяны, мангусты находятся в отапливаемых помещениях и увидеть их можно только через стекло. А вот у любителей фламинго еще есть время для первых заморозков, чтобы лично познакомиться с заморскими пернатыми.

Некоторые хищники совсем не боятся суровой зимы. Бенгальские тигры, ягуары, леопарды и африканские львы сами выбирают, где им зимовать.

Анастасия Батуревич, младший научный сотрудник Минского зоопарка:

Хищники у нас прекрасно переносят зиму, немного набирают шерсть для того, чтобы им были тепло, как таковых изменений нет. У них всегда есть второй домик, где они могут спрятаться от посетителей. При большом желании в холод они могут выйти прогуляться, только в самые сильные холода мы перекрываем их, чтобы они не выходили, а как таковых изменений у них нет.

Косолапые постояльцы Тристан и Нюра уже активно запасаются жиром на зиму. Тристан, к слову, живет в зоопарке с момента его основания – 1984 года. Находятся животные в одном вольере, но гуляют порознь, потому что не пара. В ближайшее время для медведицы построят отдельный вольер. Анастасия Батуревич:

У них совсем чуть-чуть меняется рацион, он становится немного меньше, чтобы понимали, что сокращается еда – нужно входить в спячку. Набирает немножко жирочек, и к холодам обустраивается у них берлога – это такое деревянное сооружение, набивается сеном, они себе делают такое местечко, в которое потом ложатся спать. Зимой, которая была, Тристан у нас плохо спал, потому что она была не совсем суровая. Он сначала просыпался, потом засыпал, но спячка какая-то была.

Страусы и верблюды с наступлением холодов чувствуют себя отлично. Они родились в зоопарке и поэтому спокойно зимуют в своих вольерах. Анастасия Батуревич:

Все думают, что верблюды теплолюбивые, потому что они живут в пустыне, но даже в пустыне температура ночью падает. Поэтому наши верблюды хорошо адаптировались к нашей зиме, у них появляется такой подшерсток. Они обрастают и прекрасно переносят зиму.