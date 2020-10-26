Минимум информации на личной странице. Что нужно для безопасности в соцсетях

В современных трендах они как рыба в воде. Наизусть знают последние синглы и кто из блогеров популярен. Ни одна прогулка не обходится без фото или видео. А как иначе?! Все самое яркое – в интернет, на свою страничку.

Подросток:

В Instagram я выкладывала свои фотографии с отпусков, как я провожу свое время на карантине. А в Tik Tok я снимаю тренды, всякие шутки, иногда пиарю своих друзей.

Евгений Абрамович, заместитель начальника отдела профилактики управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:

Начиная знакомство с интернетом, родители должны незримо присутствовать там. Объяснить ребенку, что выкладывать на своей страничке. Если появляется новый знакомый, необходимо поговорить с родителями, если этот знакомый настойчиво просит дать номер мобильного телефона, необходимо спросить: с какой целью, для чего. Рекомендуем не давать данные мобильного телефона, потому что все можно обсудить в личной переписке. Тем более, если новоиспеченный знакомый просит ребенка, подростка встретиться.

Юлия Пашкевич, корреспондент:

Каждый ребенок сегодня проводит время в Tik Tok, Instagram, «Вконтакте». Но интернет постепенно становится не только местом для общения, но и площадкой для деяний злоумышленников. Знают ли современные подростки о правилах безопасности в интернете?

Подростки:

Не публикую ни адреса, ни номера телефонов, чтобы мошенники не узнали. «Вконтакте» стараюсь выкладывать иногда фотки. Я не выкладываю свои адреса, номера, чтобы никто ни о чем не узнал и не воспользовался этим.

Повторение – мать учения. Вспоминаем основные правила безопасности в интернете. Первое и основное, что советуют сотрудники органов внутренних – минимум информации на своей личной странице. Евгений Абрамович:

Свои личные данные, данные родителей, место работы родителей, тем более выкладывать в интернете фотографии с обстановкой квартиры.

Детям необходимо быть осторожнее с хэштегами и подписями к фотографиям, ведь обычная фраза: «мне грустно» может стать зацепкой для злоумышленника. По хэштегу нашел фото, через него – аккаунт. Написал пару сочувственных слов и вывел ребенка на разговор. Евгений Абрамович:

Здесь мы можем говорить о таких вещах, как груминг, сексинг. Хэштэг дает направление злоумышленнику узнать настроение подростка, даже взрослого человека и просто завязать дружескую переписку с целью поддержать, а дальше могут быть плачевные последствия.

Не откровенничать с кем попало – еще один пункт. Но расскажет ли ребенок о новом знакомом, зависит от родителей и доверия в семье. Мария Буйко, психолог:

Как сделать так, чтобы ребенок вам доверял? Самое первое – научиться реагировать на его проступки. Если ребенок пришел к вам и он сделал что-то не так, подождите, не ругайте его, выслушайте, пожалейте, а потом помогите справиться с последствиями, научите, как с ними справляться, может быть, можно что-то еще изменить. Устанавливайте теплые, дружеские отношения, принимайте ребенка таким, какой он есть, интересуйтесь его друзьями, интересами, хобби, что ему нравится, а что не нравится.