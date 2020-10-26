Невероятно молодые и красивые. Семь фотографий популярных актёров, какими вы их не видели

Популярные актёры меняются вместе с нами. Из-за этого никто не замечает, как они из юношей и девушек превращаются в мужчин и женщин. Когда смотришь на артиста, кажется, что он всегда был таким же, разве что причёска и одежда поменялись.

Время идёт и постепенно полюбившиеся нам актрисы играют уже не роли прекрасных девушек или гордых самодостаточных женщин, а бабушек. Актёры, активно бегавшие за плохими ребятами и сражавшиеся так, словно являются мастерами рукопашного боя, занимают места советчиков или механиков. Но в наших сердцах они не стареют.

Джим Керри