Прямой эфир

Невероятно молодые и красивые. Семь фотографий популярных актёров, какими вы их не видели

26 октября 2020 12:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Популярные актёры меняются вместе с нами. Из-за этого никто не замечает, как они из юношей и девушек превращаются в мужчин и женщин. Когда смотришь на артиста, кажется, что он всегда был таким же, разве что причёска и одежда поменялись.

Время идёт и постепенно полюбившиеся нам актрисы играют уже не роли прекрасных девушек или гордых самодостаточных женщин, а бабушек. Актёры, активно бегавшие за плохими ребятами и сражавшиеся так, словно являются мастерами рукопашного боя, занимают места советчиков или механиков. Но в наших сердцах они не стареют.

Джим Керри

Невероятно молодые и красивые. Семь фотографий популярных актёров, какими вы их не видели -1

Фото: reddit.com/user/ohhjenkies

Хелена Картер

Невероятно молодые и красивые. Семь фотографий популярных актёров, какими вы их не видели -4

Фото: reddit.com/user/januaryashes

Бен Стиллер

Невероятно молодые и красивые. Семь фотографий популярных актёров, какими вы их не видели -7

Фото: reddit.com/user/jennyvasan

Эмма Томпсон и Робби Колтрейн (профессор Трелони и Хагрид)

Невероятно молодые и красивые. Семь фотографий популярных актёров, какими вы их не видели -10

Фото: reddit.com/user/UnpleasantEgg

Джейсон Айзекс (Люциус Малфой)

Невероятно молодые и красивые. Семь фотографий популярных актёров, какими вы их не видели -13

Фото: instagram.com/therealjasonisaacs

Сандра Буллок

Невероятно молодые и красивые. Семь фотографий популярных актёров, какими вы их не видели -16

Фото: reddit.com/user/WarOfNoise

Хью Джекман

Невероятно молодые и красивые. Семь фотографий популярных актёров, какими вы их не видели -19

Фото: reddit.com/user/maut-ka-nanga-nach

Впрочем, не стоит сильно грустить, что знаменитости постепенно меняются. У них ведь есть дети. Только посмотрите, как сыновья и дочери похожи на своих звёздных родителей (здесь подробнее).

# Звезды # калейдоскоп # Джим Керри # Бен Стиллер # Сандра Буллок # Эмма Томпсон # Хью Джекман # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минимум информации на личной странице. Что нужно для безопасности в соцсетях
26 октября 2020 11:09

Минимум информации на личной странице. Что нужно для безопасности в соцсетях

Случайные прохожие всегда просят погладить. Девушка завела необычного домашнего питомца
26 октября 2020 10:37

Случайные прохожие всегда просят погладить. Девушка завела необычного домашнего питомца

Кактусы и орхидеи. Какие ещё комнатные растения популярны для декора
26 октября 2020 09:14

Кактусы и орхидеи. Какие ещё комнатные растения популярны для декора