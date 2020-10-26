Невероятно молодые и красивые. Семь фотографий популярных актёров, какими вы их не видели
Популярные актёры меняются вместе с нами. Из-за этого никто не замечает, как они из юношей и девушек превращаются в мужчин и женщин. Когда смотришь на артиста, кажется, что он всегда был таким же, разве что причёска и одежда поменялись.
Время идёт и постепенно полюбившиеся нам актрисы играют уже не роли прекрасных девушек или гордых самодостаточных женщин, а бабушек. Актёры, активно бегавшие за плохими ребятами и сражавшиеся так, словно являются мастерами рукопашного боя, занимают места советчиков или механиков. Но в наших сердцах они не стареют.
Джим Керри
Фото: reddit.com/user/ohhjenkies
Хелена Картер
Фото: reddit.com/user/januaryashes
Бен Стиллер
Фото: reddit.com/user/jennyvasan
Эмма Томпсон и Робби Колтрейн (профессор Трелони и Хагрид)
Фото: reddit.com/user/UnpleasantEgg
Джейсон Айзекс (Люциус Малфой)
Фото: instagram.com/therealjasonisaacs
Сандра Буллок
Фото: reddit.com/user/WarOfNoise
Хью Джекман
Фото: reddit.com/user/maut-ka-nanga-nach
Впрочем, не стоит сильно грустить, что знаменитости постепенно меняются. У них ведь есть дети. Только посмотрите, как сыновья и дочери похожи на своих звёздных родителей (здесь подробнее).