Парень оказался на худшем свидании в жизни и мог бы остаться ни с чем. Но смекалка не подвела

Молодой человек договорился о свидании с девушкой и был весь в нетерпении. Но вскоре выяснилось, что это не встреча для двоих, а настоящая вечеринка.

Как сообщает SoraNews24, 29-летний житель китайской провинции Чжэцзян давно не ходил на свидание. Наконец, ему удалось пригласить девушку в ресторан. Однако когда парень пришёл в общепит, то увидел там не только свою избранницу, но и 23 её родственников.

«Слегка» удивившись, мужчина спросил у девушки, кто эти люди. Она объяснила и предложила поесть всем вместе. Удивлённый парень, сел за стол с девушкой и её родственниками. Время шло. Семья с аппетитом ела и запивала угощения алкогольными напитками.