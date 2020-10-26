Прямой эфир

Парень оказался на худшем свидании в жизни и мог бы остаться ни с чем. Но смекалка не подвела

26 октября 2020 13:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Молодой человек договорился о свидании с девушкой и был весь в нетерпении. Но вскоре выяснилось, что это не встреча для двоих, а настоящая вечеринка.

Как сообщает SoraNews24, 29-летний житель китайской провинции Чжэцзян давно не ходил на свидание. Наконец, ему удалось пригласить девушку в ресторан. Однако когда парень пришёл в общепит, то увидел там не только свою избранницу, но и 23 её родственников.

«Слегка» удивившись, мужчина спросил у девушки, кто эти люди. Она объяснила и предложила поесть всем вместе. Удивлённый парень, сел за стол с девушкой и её родственниками. Время шло. Семья с аппетитом ела и запивала угощения алкогольными напитками.

Парень оказался на худшем свидании в жизни и мог бы остаться ни с чем. Но смекалка не подвела -1

Фото: pixabay.com 

Когда трапеза закончилась, официант вручил парню счёт на почти три тысячи долларов. Мужчина осознал, что у него нет таких денег, поэтому, воспользовавшись моментом, сбежал.  

Заметив, что молодой человек скрылся, девушка была сильно удивлена. Ведь это было испытание, она хотела проверить его на щедрость, предоставив возможность заплатить за всех. Но поскольку парень ушёл, девушке и её родственникам пришлось самостоятельно оплачивать счёт.

Ранее мы рассказывали о парне, которому намного больше повезло с избранницей. Девушка продолжила ухаживать за ним даже после расставания – здесь подробнее.

# Необычное # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Невероятно молодые и красивые. Семь фотографий популярных актёров, какими вы их не видели
26 октября 2020 12:49

Невероятно молодые и красивые. Семь фотографий популярных актёров, какими вы их не видели

Минимум информации на личной странице. Что нужно для безопасности в соцсетях
26 октября 2020 11:09

Минимум информации на личной странице. Что нужно для безопасности в соцсетях

Случайные прохожие всегда просят погладить. Девушка завела необычного домашнего питомца
26 октября 2020 10:37

Случайные прохожие всегда просят погладить. Девушка завела необычного домашнего питомца