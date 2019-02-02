«Сумасшедшая история». Девушка сделала тату с портретом белорусской гимнастки
Новости Беларуси. Поклонница гимнастки Екатерины Галкиной сделала себе тату с изображением спортсменки.
Удивительной историей Екатерина поделилась в Instagram. Девушка, которая сделала тату, живет в Испании. Спортсменка поблагодарила ее и отметила, что ей очень приятно.
Фото: instagram.com/galkina_katia
Екатерина Галкина:
Сумасшедшая история девчонки из Испании. Скажу честно, я тронута этим поступком. И как же ж это приятно, черт возьми! Придется теперь со мной всю жизнь ходить. Спасибо тебе за твою такую одержимую любовь ко мне! Мне безумно приятно!
Фото: instagram.com/galkina_katia
Девушку зовут Сусанна. Она также поделилась фото работы на своем предплечье. Девушка отметила, что это невероятно красивая татуировка.
«Я думаю, что это моя любимая».
Фото: instagram.com/suscordel
По словам девушки, это идеальное сочетание реалистичных роз и потрясающий портрет Екатерины Галкиной.
Екатерина Галкина: «Большой спорт всегда за гранью физических возможностей. Наш вид спорта очень травматичный» (читать далее).