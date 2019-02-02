«Сумасшедшая история». Девушка сделала тату с портретом белорусской гимнастки

Новости Беларуси. Поклонница гимнастки Екатерины Галкиной сделала себе тату с изображением спортсменки. Удивительной историей Екатерина поделилась в Instagram. Девушка, которая сделала тату, живет в Испании. Спортсменка поблагодарила ее и отметила, что ей очень приятно.

Фото: instagram.com/galkina_katia

Екатерина Галкина:

Сумасшедшая история девчонки из Испании. Скажу честно, я тронута этим поступком. И как же ж это приятно, черт возьми! Придется теперь со мной всю жизнь ходить. Спасибо тебе за твою такую одержимую любовь ко мне! Мне безумно приятно!

Фото: instagram.com/galkina_katia

Девушку зовут Сусанна. Она также поделилась фото работы на своем предплечье. Девушка отметила, что это невероятно красивая татуировка. «Я думаю, что это моя любимая».

Фото: instagram.com/suscordel