«Я слышал, что вы страж галактики»: NASA очаровательно ответило на резюме 9-летнего мальчика

Новости США. Девятилетний мальчик Джек из Нью-Джерси получил письмо из NASA после того, как он отправил свое резюме на вакансию «офицер защиты планеты». Недавно на сайте агентства появилась новая позиция, в обязанности работника которой входит защита Земли от микробов извне – с Луны, астероидов и Марса. В рамках этой работы также нужно следить за безопасностью других планет от земного биологического материала. Это связано с тем, что космические миссии могут непреднамеренно занести земные организмы на планеты и другие тела Солнечной системы.

Джек одним из первых подал свою заявку на эту работу. Мальчик написал сопроводительное письмо, на которое и ответили сотрудники NASA. В письме было сказано, что Джеку девять лет и что он вполне подходит для этой работы. Джек:

Моя сестра говорит, что я инопланетянин. К тому же я видел почти все фильмы про космос и внеземные цивилизации. Еще я посмотрел «Агентов «Щ.И.Т.» и вскоре надеюсь увидеть «Людей в черном». Я отлично разбираюсь в видеоиграх. Мое преимущество в том, что я молод и могу научиться думать как инопланетянин. В подписи под резюме Джек назвал себя «стражем галактики».