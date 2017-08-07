Рекордсмен-миллиардер на YouTube: что известно о песне Despacito

Новости мира. На минувших выходных клип на песню Despacito стал самым просматриваемым роликом на видеосервисе Youtube. Они обогнали предыдущего лидера – хит «See you again», главную песню фильма «Форсаж 7». Мы собрали факты о самой главной и популярной песне года.

Исполнители. Испаноязычные музыканты из Пуэрто-Рико Луис Фонси и Дэдди Янки представили эту песню в январе нынешнего года. На сегодня это самый известный хит певцов. В апреле 2017 года был выпущен официальный ремикс трека, в записи которого принял участие Джастин Бибер – певец впервые пел на испанском языке.