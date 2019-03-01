Английский садовый дизайнер Энтони Пол приедет в Беларусь на форум по ландшафтному дизайну

Полёт фантазии в зелёном оформлении. В Беларуси стартовал четвёртый Конкурс ландшафтных проектов и реализованных садов. Кто смешивает строительство, ботанику и историю? Как создать шедевр архитектурного искусства?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Председатель Правления ОО «Ассоциация специалистов ландшафтной индустрии» – Юлия Чемердовская, Основатель и почётный член Правления ОО «Ассоциация специалистов ландшафтной индустрии» – Елена Быкова и победитель конкурса ландшафтных проектов и реализованных садов в 2018 году, ландшафтный дизайнер – Татьяна Тяпкина.

Кого в этом году удалось пригласить на форум?

Юлия Чемердовская, Председатель Правления ОО «Ассоциация специалистов ландшафтной индустрии»:

В этом году наш конкурс ландшафтных проектов проходит в рамках нашей большой ежегодной конференции по ландшафтному дизайну «Ландшафтный форум». Нам удалось пригласить к нам в Минск мировую «звезду» ландшафтного дизайна – это английский садовый дизайнер Энтони Пол. Мы с нетерпением ждем его приезда, это мастер, у него огромный стаж работы в ландшафтной архитектуре, лауреат большого количества премий и международных по ландшафтной архитектуре. Его работы можно наблюдать буквально по всему миру: от Австралии и до Америки, у него широкая география его работ. Он признанный эксперт, известный лектор, очень харизматичный, и мы очень рады, что мистер Пол нашёл время в своём графике, согласился к нам приехать.