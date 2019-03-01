«Всё укрупняем, простыми растениями». Тренды-2019 в ландшафтном дизайне

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Председатель Правления ОО «Ассоциация специалистов ландшафтной индустрии» – Юлия Чемердовская, Основатель и почётный член Правления ОО «Ассоциация специалистов ландшафтной индустрии» – Елена Быкова и победитель конкурса ландшафтных проектов и реализованных садов в 2018 году, ландшафтный дизайнер – Татьяна Тяпкина.

Юлия Чемердовская, Председатель Правления ОО «Ассоциация специалистов ландшафтной индустрии»:

Тренды – это максимальное приближение к природе. Если есть большая площадь, если есть полгектара, то можно на все полгектара сделать один луговой цветник. Не мельчить, всё укрупняем, большими крупными мазками, простыми растениями, видовыми. Выйдите к нам в луга, в болота, посмотрите сколько там красот, сколько интересных декоративных видов! Они ведь цветут, они же по-своему прекрасны и все можно использовать на участке. Вот у вас есть небольшая лощинка, там застаивается вода, почему бы там не посадить растения, которые в воде хорошо себя чувствуют, растут у нас в Беларуси. Это будет устойчиво, правильно, экологично, они не будут болеть, пересыхать, не будут болеть по каким-то непонятным причинам. Если вы выдержите агротехнику, прислушайтесь к природе, что есть вокруг, потому что идей очень много, достаточно просто выйти. Лучше чем природа, ничего никто не придумает, лучше не мешать.