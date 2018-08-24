Прямой эфир

Посиделки на траве и катание на тарзанке. Козловский и Зуева устроили совместный отдых

24 августа 2018 14:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Данила Козловский и его девушка – Ольга Зуева – устроили отдых на природе.

Актеры поделились яркими фото на своих страницах в социальных сетях. Неизвестно, где пара решила провести отдых – геотега для подписчиков она не оставила.

На снимках видно, что Данила Козловский решил вспомнить детство и прокатиться на тарзанке.

«Понеслася роднулечка», – отметил актер.

Посиделки на траве и катание на тарзанке. Козловский и Зуева устроили совместный отдых-1

Фото: instagram.com/danilakozlovsky

Интернет-пользователи отметили, что это классный отдых, благодаря которому можно «вспомнить детство».

Вкусный завтрак своими руками и первое фото сына в соцсетях: как Боярская и Матвеев отдыхают в Испании

Ольга Зуева также опубликовала фото. Она сидит на земле в ярком платье.

Посиделки на траве и катание на тарзанке. Козловский и Зуева устроили совместный отдых-4

Фото: instagram.com/olyazueva_official

Пара сопроводила оба фото перекликающимися хэштегами – у Козловского #herview, а у Зуевой – #hisview.

«Он неправильный, но настоящий»: Данила Козловский на экране и за кадром (читать далее). 

# Звезды # калейдоскоп # Данила Козловский # Ольга Зуева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Не стоит стесняться на сцене саму себя»: где учится и чем увлекается самая юная финалистка нацотбора на детское «Евровидение»?
24 августа 2018 12:06

«Не стоит стесняться на сцене саму себя»: где учится и чем увлекается самая юная финалистка нацотбора на детское «Евровидение»?

Как отдыхает, чего боится и что слушает первая ракетка Беларуси? Instagram-обзор страницы Арины Соболенко
24 августа 2018 11:54

Как отдыхает, чего боится и что слушает первая ракетка Беларуси? Instagram-обзор страницы Арины Соболенко

Подписчики Айзы обеспокоены трудностями в её семье
24 августа 2018 10:46

Подписчики Айзы обеспокоены трудностями в её семье