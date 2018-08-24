Посиделки на траве и катание на тарзанке. Козловский и Зуева устроили совместный отдых

Новости России. Данила Козловский и его девушка – Ольга Зуева – устроили отдых на природе.

Актеры поделились яркими фото на своих страницах в социальных сетях. Неизвестно, где пара решила провести отдых – геотега для подписчиков она не оставила.

На снимках видно, что Данила Козловский решил вспомнить детство и прокатиться на тарзанке.

«Понеслася роднулечка», – отметил актер.