Посиделки на траве и катание на тарзанке. Козловский и Зуева устроили совместный отдых

Новости России. Данила Козловский и его девушка – Ольга Зуева – устроили отдых на природе.
Актеры поделились яркими фото на своих страницах в социальных сетях. Неизвестно, где пара решила провести отдых – геотега для подписчиков она не оставила.
На снимках видно, что Данила Козловский решил вспомнить детство и прокатиться на тарзанке.
«Понеслася роднулечка», – отметил актер.
Фото: instagram.com/danilakozlovsky
Интернет-пользователи отметили, что это классный отдых, благодаря которому можно «вспомнить детство».
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Ольга Зуева также опубликовала фото. Она сидит на земле в ярком платье.
Фото: instagram.com/olyazueva_official
Пара сопроводила оба фото перекликающимися хэштегами – у Козловского #herview, а у Зуевой – #hisview.
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