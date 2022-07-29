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Цвет, хвостик и звук. Пять советов, как правильно выбирать спелый арбуз

29 июля 2022 13:02
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Сезон арбузов в разгаре, поэтому предлагаем несколько нехитрых советов о том, как выбрать самый спелый и сладкий плод.

Естественно, самый надежный способ убедиться в спелости арбуза – это разрезать и посмотреть мякоть. Но заранее порезанные плоды специалисты покупать не рекомендуют, сообщает РБК. Это может быть чревато тем, что на мякоть попадут лишние бактерии. Но мы нашли несколько способов узнать спелость ягоды, не разрезая ее.

Обратите внимание на внешний вид

Цвет, хвостик и звук. Пять советов, как правильно выбирать спелый арбуз-1


Фото: ogorod.ru

Когда вы пришли выбирать арбуз, в первую очередь обратите внимание на его вид. Кожура должна быть без следов от удара и вмятин. Небольшие царапины могут присутствовать. Для определения зрелости специалисты рекомендуют слегка проскрести кожуру. Если появится травянистый запах – арбуз спелый, если поцарапать не выходит – недозревший. Цвет кожуры зависит от сорта, на вкус зачастую он не влияет. Но рисунок на кожуре должен быть контрастным и четким. Земляное пятно – место, которым арбуз прилегал к почве – обязательно должно быть желтым.

Послушайте звук

Цвет, хвостик и звук. Пять советов, как правильно выбирать спелый арбуз-4


Фото: depositphotos.com

Если постучать по спелому арбузу, он будет звенеть. Если крепко сжать, затрещит. Глухой звук чаще всего издает переполненный водой, переспевший плод. Арбуз, который сильно звенит, еще не дозрел. Выбирайте умеренный звук – при постукивании он должен как бы возвращаться обратно.

Не забудьте о хвостике

Цвет, хвостик и звук. Пять советов, как правильно выбирать спелый арбуз-7

Фото: epravda.com

Многие знают, что хвостик арбуза должен быть сухим. Но зеленый хвостик – гарантия того, что плод сорван недавно, а значит, он свежий. После съема с растения отросток может жить до семи дней – после начинает сохнуть. Никогда не берите арбуз с темным, вялым или загнившим хвостом.

Оцените вес и размер

Цвет, хвостик и звук. Пять советов, как правильно выбирать спелый арбуз-10


Фото: cultura.menu

Существует мнение: чем больше арбуз, тем он вкуснее. Однако правильный размер плода можно определить только точно зная его сорт. Существуют виды со средним весом в пять килограммов, а могут быть и гиганты по 20. Лучше всего брать арбуз среднего размера.

Учитывайте сезон

Цвет, хвостик и звук. Пять советов, как правильно выбирать спелый арбуз-13


Фото: Freepik

Сезон арбузов, как правило, начинается в июле и длится до середины сентября. Вне сезона с большой вероятностью эти большие ягоды будут не такими вкусными.

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