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29 июля состоялась свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза

29 июля 2022 07:10
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Международный день тигра

29 июля состоялась свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза-1

29 июля отмечается Международный день тигра. Этот праздник посвящен большим красивым полосатым кошкам, которые в наше время обитают на территории 14 стран. К сожалению, в дикой природе сохранилось всего не более 5 тысяч особей. За последнее столетие численность тигров сократилась в 25 раз, и сегодня эти животные находятся под угрозой исчезновения. В большинстве случаев они становятся жертвами браконьеров. Из девяти известных подвидов тигра в настоящее время сохранилось только шесть. Самый многочисленный подвид – Бенгальский тигр – обитает в Индии, Бангладеше, Бутане и Непале. Амурский тигр – один из редких и наиболее крупный из всех известных подвидов – живет в Приморском и Хабаровском краях России, а также на северо-востоке Китая.

День системного администратора

29 июля состоялась свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза-4

Каждый год, в последнюю пятницу июля, администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов отмечают свой профессиональный праздник – День системного администратора. Сисадмин – сотрудник, в чьи обязанности входит обеспечение штатной работы парка компьютерной техники, сети и программного обеспечения. Говорят, что эта профессия сродни профессии врача – если все работает хорошо, о нем и не вспоминают, но если не работает, сисадмина вспоминают все и активно требуют помощи! В этот день принято чествовать скромных тружеников, оберегающих благополучие корпоративных сетей и компьютеров, ведь именно от них напрямую зависит успешная работа предприятия.

29 июля состоялась свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза-7

29 июля 1981 года скромная воспитательница детского сада, младшая дочь графа Спенсера леди Диана стала членом английской королевской семьи. В роскошном свадебном платье с усыпанным жемчугом шестиметровым шлейфом от британских модельеров Дэвида и Элизабет Эммануэль невеста была похожа на сказочную фею. Бракосочетание наследника британского престола Чарльза принца Уэльского и леди Дианы Спенсер состоялось в лондонском соборе Святого Павла.

Международный день помады

29 июля состоялась свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза-10

29 июля ежегодно все модницы мира отмечают Международный день помады. Губную помаду используют в макияже ежедневно миллионы женщин. Это одно из старейших косметических средств. Скорее всего, первыми, кто стал пользоваться помадой, были древние шумеры (древнее население Южной Месопотамии) примерно 5 000 лет назад. Губные помады в той или иной форме также прижились в Древнем Китае и в Древней Греции, где наносили на губы красители, полученные из ягод. На протяжении всей истории было много споров по поводу помады. В 1770 году британское правительство даже запретило ее использование, заявив, что это дьявольская попытка обманом заставить мужчин вступить в брак. Губная помада имеет свойство выравнивать макияж всего лица. Оттенки могут варьироваться в зависимости от настроения, случая и времени суток. Кстати, количество оттенков помады резко возросло с начала XX века. Каждое десятилетие приносит свой новый стиль.

Пусть вам этот день запомнится чем-то хорошим!

# История # калейдоскоп # принцесса Диана # Принц Чарльз # Фотофакт

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