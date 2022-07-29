29 июля состоялась свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза

Международный день тигра

29 июля отмечается Международный день тигра. Этот праздник посвящен большим красивым полосатым кошкам, которые в наше время обитают на территории 14 стран. К сожалению, в дикой природе сохранилось всего не более 5 тысяч особей. За последнее столетие численность тигров сократилась в 25 раз, и сегодня эти животные находятся под угрозой исчезновения. В большинстве случаев они становятся жертвами браконьеров. Из девяти известных подвидов тигра в настоящее время сохранилось только шесть. Самый многочисленный подвид – Бенгальский тигр – обитает в Индии, Бангладеше, Бутане и Непале. Амурский тигр – один из редких и наиболее крупный из всех известных подвидов – живет в Приморском и Хабаровском краях России, а также на северо-востоке Китая. День системного администратора

Каждый год, в последнюю пятницу июля, администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов отмечают свой профессиональный праздник – День системного администратора. Сисадмин – сотрудник, в чьи обязанности входит обеспечение штатной работы парка компьютерной техники, сети и программного обеспечения. Говорят, что эта профессия сродни профессии врача – если все работает хорошо, о нем и не вспоминают, но если не работает, сисадмина вспоминают все и активно требуют помощи! В этот день принято чествовать скромных тружеников, оберегающих благополучие корпоративных сетей и компьютеров, ведь именно от них напрямую зависит успешная работа предприятия.

29 июля 1981 года скромная воспитательница детского сада, младшая дочь графа Спенсера леди Диана стала членом английской королевской семьи. В роскошном свадебном платье с усыпанным жемчугом шестиметровым шлейфом от британских модельеров Дэвида и Элизабет Эммануэль невеста была похожа на сказочную фею. Бракосочетание наследника британского престола Чарльза принца Уэльского и леди Дианы Спенсер состоялось в лондонском соборе Святого Павла. Международный день помады