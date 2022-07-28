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Ушла в тень. Какой поступок Ани Лорак сильно разочаровал фанатов?

28 июля 2022 16:37
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Знаменитая певица Ани Лорак ещё около полугода назад решила уйти в тень. Однако девушка не подумала, что этим поступком подставила всех фанатов.  

Как рассказало издание 7 Дней.ру, девушка с февраля 2022 года прекратила связь с прессой и отменила все концерты. Некоторые думали, что она переехала в другую страну. Позже выяснилось, что исполнительница осталась на родине, но поёт уже только за границей и за большой гонорар.  

Ушла в тень. Какой поступок Ани Лорак сильно разочаровал фанатов?-1

Фото: instagram.com/anilorak__news  

Однако после ухода знаменитости в тень никто не вернул фанатам деньги за билеты на отменённые концерты. Кто-то получал компенсацию через суд, а более скромные слушатели так и остались с пустым кошельком. Сама же звезда никак не комментирует такую ситуацию.  

А недавно она выступила на свадьбе в Ереване и заставила пользователей социальных сетей обсуждать её внешний вид, – подробности здесь.  

# Звезды # калейдоскоп # Ани Лорак # Каролина Куек # Фотофакт

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