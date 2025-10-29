Прямой эфир

Георгий Гурциев стал серебряным призёром чемпионата мира по тхэквондо

29 октября 2025 18:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Георгий Гурциев принес белорусской команде первую медаль чемпионата мира по тхэквондо 2025 года, который проходит в китайском Уси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Земляк, выступающий в весовой категории до 58 килограммов, на пути к титульному противостоянию уверенно одолел соперников из Непала, Грузии, Китая, Нигера и Азербайджана, но в решающем бою уступил оппоненту из Ирана – Аболфазлу Занди, став тем самым обладателем серебра. На планетарном форуме два года назад соотечественник также стал вторым.

С успехом Георгия поздравил Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко. Он пожелал атлету крепкого здоровья и уверенно двигаться вперед к поставленным целям. 30 октября, в заключительный день соревнований, в Китае выступит еще один представитель нашей команды – Артем Бабахин. Всего мировой форум собрал около тысячи спортсменов из 180 стран.

# Спортивные соревнования

Другие новости рубрики

Все новости
Минск примет турнир четырех по гандболу
28 октября 2025 20:13

Минск примет турнир четырех по гандболу

Минское «Динамо» одержало победу над клубом «Сочи»
28 октября 2025 20:10

Минское «Динамо» одержало победу над клубом «Сочи»

В Минске прошло заседание исполкома Белорусской федерации гандбола – какие вопросы обсудили?
28 октября 2025 19:49

В Минске прошло заседание исполкома Белорусской федерации гандбола – какие вопросы обсудили?