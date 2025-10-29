Георгий Гурциев стал серебряным призёром чемпионата мира по тхэквондо

Георгий Гурциев принес белорусской команде первую медаль чемпионата мира по тхэквондо 2025 года, который проходит в китайском Уси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Земляк, выступающий в весовой категории до 58 килограммов, на пути к титульному противостоянию уверенно одолел соперников из Непала, Грузии, Китая, Нигера и Азербайджана, но в решающем бою уступил оппоненту из Ирана – Аболфазлу Занди, став тем самым обладателем серебра. На планетарном форуме два года назад соотечественник также стал вторым.

С успехом Георгия поздравил Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко. Он пожелал атлету крепкого здоровья и уверенно двигаться вперед к поставленным целям. 30 октября, в заключительный день соревнований, в Китае выступит еще один представитель нашей команды – Артем Бабахин. Всего мировой форум собрал около тысячи спортсменов из 180 стран.