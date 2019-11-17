Диетолог назвала лёгкий способ определить вредность сладостей

Новости России. Врач-диетолог Людмила Зотова рассказала, какие сладости самые вредные и как определить вредность любой вкусняшки.

Как сообщает РИА Новости, наименее опасными для здоровья человека являются мармелад, пастила, зефир без химических желеобразователей и горький шоколад.

Самыми вредными сладостями являются дрожжевые десерты из теста, шоколадные батончики, торты с большим количеством крема. А ещё очень вредны кондитерские изделия, жаренные во фритюре.

Зотова отметила, что для определения степени опасности сладости можно использовать простую формулу – чем сложнее состав кондитерского изделия, тем оно вреднее.

Несколько месяцев назад учёные назвали продукты, которые позволяют замедлить старение.