Диетолог назвала лёгкий способ определить вредность сладостей

Новости России. Врач-диетолог Людмила Зотова рассказала, какие сладости самые вредные и как определить вредность любой вкусняшки.
Как сообщает РИА Новости, наименее опасными для здоровья человека являются мармелад, пастила, зефир без химических желеобразователей и горький шоколад.
Самыми вредными сладостями являются дрожжевые десерты из теста, шоколадные батончики, торты с большим количеством крема. А ещё очень вредны кондитерские изделия, жаренные во фритюре.
Зотова отметила, что для определения степени опасности сладости можно использовать простую формулу – чем сложнее состав кондитерского изделия, тем оно вреднее.
Несколько месяцев назад учёные назвали продукты, которые позволяют замедлить старение.
Познакомиться со списком можно здесь.