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Диетолог назвала лёгкий способ определить вредность сладостей

17 ноября 2019 08:27
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Новости России. Врач-диетолог Людмила Зотова рассказала, какие сладости самые вредные и как определить вредность любой вкусняшки. 

Как сообщает РИА Новости, наименее опасными для здоровья человека являются мармелад, пастила, зефир без химических желеобразователей и горький шоколад. 

Самыми вредными сладостями являются дрожжевые десерты из теста, шоколадные батончики, торты с большим количеством крема. А ещё очень вредны кондитерские изделия, жаренные во фритюре. 

Зотова отметила, что для определения степени опасности сладости можно использовать простую формулу – чем сложнее состав кондитерского изделия, тем оно вреднее. 

Несколько месяцев назад учёные назвали продукты, которые позволяют замедлить старение. 

Познакомиться со списком можно здесь

# Ученые # калейдоскоп

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