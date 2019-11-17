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Красивое хобби. Пользователь соцсетей превращает чёрно-белые фотографии в цветные

17 ноября 2019 07:58
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Помните, пару десятков лет назад цветные снимки были редкостью? Это сейчас можно запросто достать мобильник и сфотографироваться в любом месте, в любое время. А когда-то обладатель фотоаппарата был желанным гостем на любой вечеринке. 

Все эти чёрно-белые снимки обладают своеобразной притягательностью, поэтому интересно полистать альбом с фотографиями родителей, бабушек и дедушек. А ещё можно представлять, как бы изображения выглядели, если бы были цветными. 

Для некоторых людей наделение чёрно-белых снимков цветами превращается в хобби. Пользователь Reddit под ником Lanxt показал несколько примеров своих работ. 

Красивое хобби. Пользователь соцсетей превращает чёрно-белые фотографии в цветные-1

Фото: reddit.com/user/lanxt 

Красивое хобби. Пользователь соцсетей превращает чёрно-белые фотографии в цветные-3

Фото: reddit.com/user/lanxt 

Красивое хобби. Пользователь соцсетей превращает чёрно-белые фотографии в цветные-5

Фото: instagram.com/colorinhistory 

Красивое хобби. Пользователь соцсетей превращает чёрно-белые фотографии в цветные-7

Фото: instagram.com/colorinhistory 

Красивое хобби. Пользователь соцсетей превращает чёрно-белые фотографии в цветные-9

Фото: reddit.com/user/lanxt 

Красивое хобби. Пользователь соцсетей превращает чёрно-белые фотографии в цветные-11

Фото: reddit.com/user/lanxt 

Красивое хобби. Пользователь соцсетей превращает чёрно-белые фотографии в цветные-13

Фото: reddit.com/user/lanxt 

Красивое хобби. Пользователь соцсетей превращает чёрно-белые фотографии в цветные-15

Фото: reddit.com/user/lanxt 

Красивое хобби. Пользователь соцсетей превращает чёрно-белые фотографии в цветные-17

Фото: instagram.com/colorinhistory 

Красивое хобби. Пользователь соцсетей превращает чёрно-белые фотографии в цветные-19

Фото: instagram.com/colorinhistory 

Красивое хобби. Пользователь соцсетей превращает чёрно-белые фотографии в цветные-21

Фото: instagram.com/colorinhistory 

Красивое хобби. Пользователь соцсетей превращает чёрно-белые фотографии в цветные-23

Фото: instagram.com/colorinhistory 

Lanxt пояснил, что нельзя точно узнать, какие цвета были на чёрно-белой фотографии, но можно предположить по оттенкам серого цвета. Он также добавил, что это напоминает очень усложнённый вариант детской раскраски. 

Ранее пользователи соцсетей поделились давними фотографиями своих бабушек в молодости.

Взглянуть на них можно здесь

# Фотография # калейдоскоп # Фотофакт

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