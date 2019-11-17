Красивое хобби. Пользователь соцсетей превращает чёрно-белые фотографии в цветные
Помните, пару десятков лет назад цветные снимки были редкостью? Это сейчас можно запросто достать мобильник и сфотографироваться в любом месте, в любое время. А когда-то обладатель фотоаппарата был желанным гостем на любой вечеринке.
Все эти чёрно-белые снимки обладают своеобразной притягательностью, поэтому интересно полистать альбом с фотографиями родителей, бабушек и дедушек. А ещё можно представлять, как бы изображения выглядели, если бы были цветными.
Для некоторых людей наделение чёрно-белых снимков цветами превращается в хобби. Пользователь Reddit под ником Lanxt показал несколько примеров своих работ.
Фото: reddit.com/user/lanxt
Фото: reddit.com/user/lanxt
Фото: instagram.com/colorinhistory
Фото: instagram.com/colorinhistory
Фото: reddit.com/user/lanxt
Фото: reddit.com/user/lanxt
Фото: reddit.com/user/lanxt
Фото: reddit.com/user/lanxt
Фото: instagram.com/colorinhistory
Фото: instagram.com/colorinhistory
Фото: instagram.com/colorinhistory
Фото: instagram.com/colorinhistory
Lanxt пояснил, что нельзя точно узнать, какие цвета были на чёрно-белой фотографии, но можно предположить по оттенкам серого цвета. Он также добавил, что это напоминает очень усложнённый вариант детской раскраски.
Ранее пользователи соцсетей поделились давними фотографиями своих бабушек в молодости.
Взглянуть на них можно здесь.