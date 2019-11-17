Красивое хобби. Пользователь соцсетей превращает чёрно-белые фотографии в цветные

Помните, пару десятков лет назад цветные снимки были редкостью? Это сейчас можно запросто достать мобильник и сфотографироваться в любом месте, в любое время. А когда-то обладатель фотоаппарата был желанным гостем на любой вечеринке.

Все эти чёрно-белые снимки обладают своеобразной притягательностью, поэтому интересно полистать альбом с фотографиями родителей, бабушек и дедушек. А ещё можно представлять, как бы изображения выглядели, если бы были цветными.

Для некоторых людей наделение чёрно-белых снимков цветами превращается в хобби. Пользователь Reddit под ником Lanxt показал несколько примеров своих работ.