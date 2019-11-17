Высокое искусство и повседневность. Чем заняты эти скульптуры?

Искусство принято считать чем-то возвышенным и особенным, что отнюдь не всегда понятно простому человеку. Более того, согласно пирамиде Маслоу, эстетические потребности, включая созерцание произведений искусства, это вторая сверху ступенька.

Но что если представить нечто возвышенное в чём-то повседневном? Например, что одна статуя пытается себя проявить, не исключено, что на «слабо», а другая в то же время смотрит и говорит: «Ну что это? Это всё, на что ты способен?»

Один из пользователей Reddit предоставил нам возможность увидеть нечто подобное. Публика была ему за это благодарна.