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Высокое искусство и повседневность. Чем заняты эти скульптуры?

17 ноября 2019 07:13
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Искусство принято считать чем-то возвышенным и особенным, что отнюдь не всегда понятно простому человеку. Более того, согласно пирамиде Маслоу, эстетические потребности, включая созерцание произведений искусства, это вторая сверху ступенька. 

Но что если представить нечто возвышенное в чём-то повседневном? Например, что одна статуя пытается себя проявить, не исключено, что на «слабо», а другая в то же время смотрит и говорит: «Ну что это? Это всё, на что ты способен?» 

Один из пользователей Reddit предоставил нам возможность увидеть нечто подобное. Публика была ему за это благодарна. 

Высокое искусство и повседневность. Чем заняты эти скульптуры?-1

Фото: reddit.com/user/Supraman18 

Кстати, в прошлом году в Березино появилась необычная скульптура. 

Лис в цилиндре и с моноклем сидит на скамейке – здесь подробнее

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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