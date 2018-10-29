Николай Лукашенко исполнил на рояле комсомольские песни

Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетил выставку, которую специально к мероприятию организовали во Дворце Независимости. Экспозицию посвятили работе БРСМ и разделили по трем направлениям: «Беларусь – крынiца натхнення», «IТ. Креативное пространство» и «Будущее Родины строить молодым», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завершилась встреча у рояля. Сын Президента Николай исполнил песни, любимые комсомольцами всех поколений.

Александр Лукашенко спел их вместе с молодежью. Знакомые всем слова подхватили и другие гости праздника.