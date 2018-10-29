Прямой эфир

Николай Лукашенко исполнил на рояле комсомольские песни

29 октября 2018 14:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетил выставку, которую специально к мероприятию организовали во Дворце Независимости. Экспозицию посвятили работе БРСМ и разделили по трем направлениям: «Беларусь – крынiца натхнення», «IТ. Креативное пространство» и «Будущее Родины строить молодым», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Лукашенко исполнил на рояле комсомольские песни-1

Завершилась встреча у рояля. Сын Президента Николай исполнил песни, любимые комсомольцами всех поколений.

Николай Лукашенко исполнил на рояле комсомольские песни-4

Александр Лукашенко спел их вместе с молодежью. Знакомые всем слова подхватили и другие гости праздника.

Николай Лукашенко исполнил на рояле комсомольские песни-7

Празднование столетия комсомола продолжится. В эти минуты бывшие комсомольцы и продолжатели традиций собираются во Дворце Республики на торжественное собрание и праздничный концерт.

# БРСМ # калейдоскоп # Николай Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Назван месяц, в котором рождаются самые успешные люди
29 октября 2018 11:45

Назван месяц, в котором рождаются самые успешные люди

7 миллионов просмотров: видео с виртуозно взбивающим пену японцем набирает популярность
29 октября 2018 11:43

7 миллионов просмотров: видео с виртуозно взбивающим пену японцем набирает популярность

Коллеги погибшей звезды «Дизель Шоу» Марины Поплавской сняли трогательный фильм в память о ней
29 октября 2018 11:22

Коллеги погибшей звезды «Дизель Шоу» Марины Поплавской сняли трогательный фильм в память о ней