Назван месяц, в котором рождаются самые успешные люди

Новости США. Канадские и американские учёные в ходе исследования выяснили, в каком месяце рождаются самые успешные люди. Результаты опубликованы на сайте Национального бюро экономических исследований.

По мнению исследователей, очень важным является время, когда ребёнок начинает учёбу. Свои выводы учёные сделали на основе ряда тестов, которые проходили школьники от 6 до 15 лет. Поскольку сентябрьские дети часто являются самыми старшими в классе, они имеют небольшое преимущество.

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Во-первых, старшие дети дольше прожили и у них больше опыта. Также за счёт возраста они являются более готовыми к обучению. Разумеется, речь идёт о среднестатистических детях и в каждом отдельном случае ситуации могут различаться.

Во-вторых, старшие дети чаще физически крепче, поэтому чувствуют себя увереннее. Вместе с уверенностью появляются и лидерские качества, что позволяет им получить более высокий социальный статус среди одноклассников.

В-третьих, предыдущие два пункта способствуют лучшей успеваемости школьников. Если ученик чувствует способности к обучению и ему не нужно постоянно подтверждать свой социальный статус, он начинает лучше учиться, что ещё больше подкрепляет уверенность в своих силах.

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Всё это формирует в сентябрьских детях здоровую личность. Если человек родился в сентябре, то вероятность того, что он продолжит обучение в ВУЗе, немного выше. Также среди родившихся в этом месяце реже встречаются преступники.

Сложнее всего, по мнению исследователей, августовским детям, поскольку зачастую они младше своих одноклассников. Что касается родившихся в остальные месяцы, то между ними существенной разницы нет.

В начале осени 2018 года мы изучили несколько исследований с целью выяснить, что влияет на успеваемость детей в школах.