7 миллионов просмотров: видео с виртуозно взбивающим пену японцем набирает популярность

Новости Японии. Японец по имени Карин (かりん) приобрел популярность в Twitter благодаря своему особому навыку. Мужчина виртуозно умеет… взбивать пену.

Первый ролик из серии «сделай огромный кусок пены практически из ничего» был опубликован 17 октября. За прошедшее время его посмотрели 6,98 миллиона раз.

Видео Карин подписал примерно так: «Ничего особенного, но это мой единственный уникальный навык. И я хочу, чтобы вы его увидели».

Затем японец выдавливает себе на ладонь немного белой пенки с глиной для умывания и начинает творить. Он сжимает средство, трёт его, добавляет воду и повторяет свои действия. В итоге получается кусок пены размером с неаккуратный снежок.

Во втором видео, которое набрало 1,27 миллиона просмотров, Карин использует другое косметическое средство, выдавливает его чуть больше, но в итоге пены получается меньше. Здесь можно подумать, что мужчина использует какие-то особые крема, но следующее видео удивляет сильнее.

Третий ролик был опубликован 19 октября и набрал 233 тысячи просмотров. На нём японец получает пену из кускового мыла. К удивлению пользователей, Карин просто намылил руки и ухитрился создать густую пену, размерами не уступающую той, что была на первом видео.