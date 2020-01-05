Что желали Чехов, Пётр I и Ломоносов на Новый год? Вспоминаем старые поздравительные письма

Хотя Новый год уже позади, сказка ещё продолжается. Люди веселятся, отдыхают, поздравляют друг друга с наступившим Новым годом, прошедшим и грядущим Рождеством. С давних пор эти праздники считались семейными, поскольку обычно загруженные работой родственники могли собраться за одним столом, поговорить и обменяться подарками. К сожалению, даже в праздничные дни не всем удавалось встретиться, поэтому приходилось отправлять письма с наилучшими пожеланиями. Мы решили выяснить, что писали в рождественские и новогодние дни знаменитые люди своим друзьям и любимым много лет назад. Антон Чехов Писатель-сатирик оставался верен себе даже в простом общении. Вот фрагмент письма, которое Чехов отправил 27 декабря 1897 года Лидии Мизиновой. «Теперь в Москве Новый год, новое счастье. Поздравляю Вас, желаю всего самого лучшего, здоровья, денег, жениха с усами и отличного настроения. При Вашем дурном характере последнее необходимо, как воздух, иначе от Вашей мастерской полетят одни только перья».

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Олег Табаков В данном случае знаменитый актёр является на автором, а получателем. Табакова поблагодарили за его исполнение роли Вальтера Шелленберга в многосерийном фильме «Семнадцать мгновений весны». «На Новый год я получил открытку из ФРГ, на немецком языке. Красивая такая открытка – с Санта-Клаусом, оленями и упряжкой. Мне писала племянница Шелленберга: «Спасибо вам, что вы были так же добры, как был добр дядя Вальтер». Оказывается, она посмотрела наш фильм».

Лев Толстой 31 декабря 1900 года Лев Николаевич писал Софье Андреевне, но не с целью поздравить. Толстой боялся, что его супруга будет волноваться. Музы и верные друзья. Рассказываем о жёнах, которые помогли своим мужьям стать великими «Очень жаль, милая Соня, что вследствии праздников не дошли до тебя вовремя письма и телеграммы. Я особенно старался, зная твое беспокойство, тотчас же извещать тебя о всем, что знал. Но ряд случайностей сделали то, ч[то] ты уехала из Ясной, ничего не получив. <...> То, что мы врозь встречаем нов[ый] год, нисколько не огорчает меня, только бы мы были духом близки. Целую тебя и милую умницу Таню».

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Николай Заболоцкий Поэт отвечал на письмо своего друга Алексея Крутецкого, который спрашивал мнение Заболоцкого относительно одного из первых стихотворений своего сына. И так получилось, что ответил Николай Алексеевич 2 января 1954 года. «Хотя не чувствуется в них ни профессионального опыта, ни опыта длительной работы, которая сама по себе способна сложность привести к простоте, неясность – к ясности, внешний эффект заменить сдержанностью формы, хотя и нет еще всего этого в стихах, но в них есть другое: хороший человеческий росток поэтической мысли, и это главное. <...> Поздравляю Вас, дорогой Алексей Константинович, с Новым годом, желаю здоровья и успехов. Передайте мои новогодние поздравления всей Вашей семье, которой я заочно любуюсь».

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Александр Суворов Знаменитый полководец писал своему другу Осипу де Рибасу, основателю Одессы. Суворов отправил это письмо 22 декабря 1793 года, и оно было на французском языке. «Здравствуйте; съ новымъ годомъ; да наградитъ Господь васъ счастіемъ съ вашимъ дорогимъ семействомъ. Вчера въ письмѣ, отправленномъ по почтѣ къ подполковнику Хвостову, я горько жалуюсь вамъ на то, что мнѣ не дали рекрутъ. Долгоруковъ на 10.000 получилъ 6000, Игельштромъ на 6000 – 4000, а я 000. Развѣ я нуль? Во чтобы ни стало, намъ слѣдуетъ поправить дѣло, если это возможно. Каховскій присылаетъ но мнѣ 23 человѣка, весь свой запасъ, а мнѣ нужно болѣе 12.000 человѣкъ пѣхоты».

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Пётр I 23 декабря 1712 года будущая Екатерина I, а пока просто супруга Петра I Екатерина Алексеевна писала, чтобы узнать о здоровье мужа. «Господин контра-адмирал, здравствуй на множества лет. Пожалуй, прикажи писать о своем здравии, чего всегда слышать желаем. Пожалуй, батюшка мой, отпиши ко мне, которым ты трактом поедешь оттуда в Санкт-Питербурх. При сем посылаю к тебе кафтан, два камзола, штаны, партупе[й]. Дай, Боже, тебе во здравие носить, а чаю, что вашей милости стать цвет не противен. При сем поздравляю вашей милости с праздником Христова Рождества. Остаюсь жена твоя Екатерина».

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Михаил Ломоносов 3 января 1754 года Михаил Васильевич писал государственному деятелю Ивану Шувалову, который поддерживал его во многих начинаниях. Учёный с печалью сообщал, что не смог выполнить поручение. «По приказу вашего превосходительства старался я достать «Примечания на Ведомости», но получить их не мог. <...> Исполни, господь бог, намерения и желания любителей наук, чего я всегда, а особливо в начатии нового года прошу. Поздравляя с тем ваше превосходительство от истинного усердия и желая благополучного течения и радостного окончания, с глубоким высокопочитанием завсегда пребываю вашего превосходительства всепокорнейший слуга Михайло Ломоносов».

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