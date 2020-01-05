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Ушёл из жизни боровшийся с раком хирург-онколог Андрей Павленко

05 января 2020 08:44
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Новости России. 5 января в 8:20 ушёл из жизни хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко. Об этом сообщила супруга мужчины. 

Павленко был успешным оперирующим онкологом России. Весной 2018 года мужчина узнал, что у него рак желудка 3 стадии. Однако хирург не стал опускать руки, продолжил работать и вёл блог о своём лечении. 

1 января Павленко написал на своей странице в Facebook, что шансов выздороветь у него больше нет, но призвал не сдаваться других людей, которые тоже сражаются с раком. Мужчина также поблагодарил всех за поддержку. 

# Некролог # калейдоскоп # Андрей Павленко

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