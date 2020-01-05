Смешной фотомонтаж. Показываем необычные снимки животных

Очень многие люди каждый день занимаются фотомонтажом. Кто-то просто делает себя немного привлекательнее на фотографии, которую хочет опубликовать в соцсети, а кто-то зарабатывает этим ремеслом деньги.

Но что будет, если совместить приятное с полезным? Что будет, если люди, владеющие хорошими навыками фотомонтажа, направят свои усилия на создание забавных фотографий животных? Мы выяснили – будет очень смешно.