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Смешной фотомонтаж. Показываем необычные снимки животных

05 января 2020 09:46
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Очень многие люди каждый день занимаются фотомонтажом. Кто-то просто делает себя немного привлекательнее на фотографии, которую хочет опубликовать в соцсети, а кто-то зарабатывает этим ремеслом деньги. 

Но что будет, если совместить приятное с полезным? Что будет, если люди, владеющие хорошими навыками фотомонтажа, направят свои усилия на создание забавных фотографий животных? Мы выяснили – будет очень смешно. 

Смешной фотомонтаж. Показываем необычные снимки животных-1

Фото: reddit.com/user/gyyp 

Смешной фотомонтаж. Показываем необычные снимки животных-3

Фото: reddit.com/user/Pranever 

Смешной фотомонтаж. Показываем необычные снимки животных-5

Фото: reddit.com/user/artunitinc 

Смешной фотомонтаж. Показываем необычные снимки животных-7

Фото: reddit.com/user/PowderKoala 

Смешной фотомонтаж. Показываем необычные снимки животных-9

Фото: reddit.com/user/Supdog69 

Смешной фотомонтаж. Показываем необычные снимки животных-11

Фото: reddit.com/user/mrbaconaroni 

Смешной фотомонтаж. Показываем необычные снимки животных-13

Фото: reddit.com/user/ProfDumm 

Смешной фотомонтаж. Показываем необычные снимки животных-15

Фото: reddit.com/user/pacod1976nl 

Смешной фотомонтаж. Показываем необычные снимки животных-17

Фото: reddit.com/user/pacod1976nl 

Смешной фотомонтаж. Показываем необычные снимки животных-19

Фото: reddit.com/user/DestroyerST 

Смешной фотомонтаж. Показываем необычные снимки животных-21

Фото: reddit.com/user/joyluck1a 

Кстати, недавно мастера фотомонтажа демонстрировали свои навыки на снимке с девочкой.

Результат получился забавным – подробности здесь

# Животные # калейдоскоп # Фотофакт

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