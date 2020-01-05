Смешной фотомонтаж. Показываем необычные снимки животных
Очень многие люди каждый день занимаются фотомонтажом. Кто-то просто делает себя немного привлекательнее на фотографии, которую хочет опубликовать в соцсети, а кто-то зарабатывает этим ремеслом деньги.
Но что будет, если совместить приятное с полезным? Что будет, если люди, владеющие хорошими навыками фотомонтажа, направят свои усилия на создание забавных фотографий животных? Мы выяснили – будет очень смешно.
Фото: reddit.com/user/gyyp
Фото: reddit.com/user/Pranever
Фото: reddit.com/user/artunitinc
Фото: reddit.com/user/PowderKoala
Фото: reddit.com/user/Supdog69
Фото: reddit.com/user/mrbaconaroni
Фото: reddit.com/user/ProfDumm
Фото: reddit.com/user/pacod1976nl
Фото: reddit.com/user/pacod1976nl
Фото: reddit.com/user/DestroyerST
Фото: reddit.com/user/joyluck1a
Кстати, недавно мастера фотомонтажа демонстрировали свои навыки на снимке с девочкой.
Результат получился забавным – подробности здесь.