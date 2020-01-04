Две дочери и сын. Как выглядят дети телеведущего Тимура Кизякова
Ведущий популярной программы «Когда все дома» Тимур Кизяков много лет открывает зрителям двери в дома знаменитостей и знакомит с их семьями. Но своих родных телеведущий показывает нечасто.
У самого Тимура Кизякова и его супруги трое детей – две дочери и сын. Старшей дочери Елене пятого сентября исполнился 21 год. Она учится на журналиста в РАНХиГС при Президенте РФ.
Фото: instagram.com/helen_kizyakova
Елена ведет страницу в Instagram, на которую подписаны чуть более 800 человек. Аккаунт не закрытый, в нем девушка делится снимками. Иногда она публикует трогательные семейные кадры.
Фото: instagram.com/helen_kizyakova
Девушка полная тезка мамы – Елены Кизяковой, которая ведет рубрику «У вас будет ребенок».
Фото: instagram.com/helen_kizyakova
Родители девушки поженились в 1997 году. Спустя год у пары родилась дочь, в 2003 году – вторая дочь Валентина, а в 2012 году – сын Тимур, названный в честь отца.
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