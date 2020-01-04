Две дочери и сын. Как выглядят дети телеведущего Тимура Кизякова

Ведущий популярной программы «Когда все дома» Тимур Кизяков много лет открывает зрителям двери в дома знаменитостей и знакомит с их семьями. Но своих родных телеведущий показывает нечасто.

У самого Тимура Кизякова и его супруги трое детей – две дочери и сын. Старшей дочери Елене пятого сентября исполнился 21 год. Она учится на журналиста в РАНХиГС при Президенте РФ.