Что ждёт Питта, Феникса и других победителей «Оскара-2020» в будущем?
Церемония вручения премии «Оскар-2020» завершилась, лауреаты отпраздновали свою победу.
Однако чтобы максимально эффективно использовать интерес зрителей и киноделов, звезды должны вернуться к своему ремеслу.
Четыре «Оскара» у «Паразитов», Хоакин Феникс – лучший актер. Как прошла церемония
ВВС узнал, чего мы можем ожидать от карьеры оскароносных звезд в ближайшее время.
Пон Чжун Хо
Награда: Пон Чжун Хо удостоился статуэтки за режиссуру, а его фильм «Паразиты» победил в главной номинации. Эта картина стала первым в истории фильмом не на английском языке, который смог завоевать главную награду «Оскара».
Фото: Steve Granitz/WireImage
Сколько всего «Оскаров»?
Кроме этих двух наград режиссер был удостоен приза за «Лучший оригинальный сценарий», а «Паразиты» стали лауреатом номинации «Лучший иностранный художественный фильм».
Четыре статуэтки за один вечер – подобного смог добиться лишь Уолт Дисней в 1953 году.
Что дальше?
В своем интервью CNN, Пон Чжун Хо сообщил о том, что он работает над двумя проектами: корейской картиной, идею которой он вынашивал последние 10 лет, и англоязычным проектом, который лишь в стадии планирования. Режиссер не стал рассказывать подробности, а лишь сказал: «У меня есть план. Мне нужно работать. Это моя профессия».
Брэд Питт
Награда: за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Однажды в... Голливуде».
Брэд Питт сыграл Клиффа Бута, дублера-приятеля угасающей телезвезды Рика Далтона, роль которого исполнил Леонардо Ди Каприо.
Фото: AFP via Getty Images
Сколько всего «Оскаров»? Два.
В 2014 году Питт выиграл «Оскар» за фильм «12 лет рабства», где выступил продюсером. Но нынешняя награда стала первой за актерское мастерство – прежде он был лишь несколько раз номинирован.
Что дальше?
У Питта есть ряд проектов, где он выступит в качестве режиссера. Одним из них является экранизация детективного романа Марка Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки».
Также Брэд Питт планирует сняться вместе с Эммой Стоун в новом фильме Дэмьена Шазелла «Вавилон», посвященному эпохе «классического Голливуда». Действие картины будет происходить в 1920-ых годах во время перехода от немного кино к звуковому. Ряд изданий утверждает, что картина появится в мировом прокате в декабре 2021 года и займет хорошую позицию в новом сезоне наград.
Все, что нужно знать. Самые популярные вопросы о премии «Оскар» (читать далее).
Лора Дерн
Награда: за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Брачная история». В нем она сыграла искусного адвоката по разводам.
Сколько всего «Оскаров»?
Это первая статуэтка для Лоры, но она уже была дважды номинирована на «Оскар»: за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Дикая» 2014 года и за лучшую женскую роль в картине «Беспутная роза» в 1991 году.
Что дальше?
Актриса планирует сыграть роль палеоботаника – доктора Элли Сэттлер – в третьей части перезапуска франшизы «Мир Юрского периода» о динозаврах. Фильм выйдет в прокат в июне 2021 года.
Рене Зеллвегер
Награда: за лучшую женскую роль в биографическом фильме «Джуди», где она сыграла роль американской певицы и актрисы Джуди Гарленд.
Сколько всего «Оскаров»?
Два. В предыдущий раз актриса выиграла премию за «Лучшую женскую роль второго плана» за военную драму «Холодная гора» в 2004 году. А номинирована была дважды.
Что дальше?
О новых работах Рене пока ничего неизвестно. Конечно, Хелен Филдинг пишет новую книгу о Бриджит Джонс, так что актриса может вернуться к этой эксцентричной роли. Поклонники надеются, что она не повторит свой шестилетний перерыв в съемках.
Хоакин Феникс
Награда: за лучшую мужскую роль в фильме «Джокер».
Сколько всего «Оскаров»?
Это первый «Оскар» для Хоакина. Однако до этого он был уже трижды номинирован: за лучшую мужскую роль в фильме «Мастер», за роль кантри-певца Джонни Кэша в фильме «Переступить черту», а также за роль второго плана в фильме «Гладиатор» в 2001 году.
Что дальше?
Фильм «C’mon C’mon», в котором Хоакин сыграет роль дяди одаренного мальчика, чей отец борется с биполярным расстройством. В фильме также снимаются Габи Хоффманн, известная по сериалу «Девчонки», и танцор Кеннет Кинт Брайан. Режиссером и сценаристом картины выступит Майк Миллс, наиболее известный как создатель фильма «Начинающие». Фильм выйдет в прокат в 2020 году.
Тайка Вайтити
Награда: за лучший адаптированный сценарий фильма «Кролик Джоджо».
Сколько всего «Оскаров»?
Это первая статуэтка для Вайтити. Режиссер стал первым представителем коренного населения Новой Зеландии, получившим «Оскар».
Что дальше?
Тайка Вайтити сыграет одну из ролей в сиквеле фильма «Отряд самоубийц» вместе с Марго Робби, Виолой Дэвис и Идрисом Эльбой.
Также Вайтити планирует снять фильм «Следующий гол – победный» с Элизабет Мосс и Майклом Фассбендером в главных ролях. Картина является игровой адаптацией британского документального фильма 2014 года о голландском тренере Томасе Ронгене, который готовил американских футболистов к чемпионату мира.
Еще актер появится в комедии «Главный герой» вместе с Райаном Рейнольдсом и Джоди Комером.
После чего Вайтити вернется в режиссерское кресло фильма от Марвел – «Тор: Любовь и Гром». В этом фильме Криса Хемсворта заменит Натали Портман, которая, по догадкам, сыграет женскую версию Тора.
Шэрон Чой – будущий лауреат премии «Оскар»?
Переводчица Пон Чжун Хо не получила наград на церемонии, но смогла завоевать сердца всех пользователей социальных сетей. Она стала настоящим феноменом благодаря своему самообладанию, юмору и достойной преданности своей работе.
25-летняя девушка начала сопровождать режиссера «Паразитов» на Каннском фествивале в прошлом году. С тех пор между переводчицей и режиссером сложились хорошие отношения. Талант Шэрон заключается не столько в самом переводе, сколько в способности верно передать эмоциональную составляющую слов режиссера Пон Чжун Хо. На сцене она трижды повторила слова благодарности всему Голливуду, не растерявшись среди звездной публики.
Чой планирует снять собственный фильм о наградном сезоне. «Она училась на кинорежиссера в университете», – сообщил Пон Чжун Хо за кулисами церемонии. «Она пишет сценарий к полнометражному фильму. Будет любопытно на него посмотреть».
Красная дорожка «Оскара». Самые запоминающиеся образы за всю историю премии – здесь подробнее.