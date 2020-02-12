Что ждёт Питта, Феникса и других победителей «Оскара-2020» в будущем?

Церемония вручения премии «Оскар-2020» завершилась, лауреаты отпраздновали свою победу. Однако чтобы максимально эффективно использовать интерес зрителей и киноделов, звезды должны вернуться к своему ремеслу. Четыре «Оскара» у «Паразитов», Хоакин Феникс – лучший актер. Как прошла церемония ВВС узнал, чего мы можем ожидать от карьеры оскароносных звезд в ближайшее время. Пон Чжун Хо Награда: Пон Чжун Хо удостоился статуэтки за режиссуру, а его фильм «Паразиты» победил в главной номинации. Эта картина стала первым в истории фильмом не на английском языке, который смог завоевать главную награду «Оскара».

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Сколько всего «Оскаров»? Кроме этих двух наград режиссер был удостоен приза за «Лучший оригинальный сценарий», а «Паразиты» стали лауреатом номинации «Лучший иностранный художественный фильм». Четыре статуэтки за один вечер – подобного смог добиться лишь Уолт Дисней в 1953 году. Что дальше? В своем интервью CNN, Пон Чжун Хо сообщил о том, что он работает над двумя проектами: корейской картиной, идею которой он вынашивал последние 10 лет, и англоязычным проектом, который лишь в стадии планирования. Режиссер не стал рассказывать подробности, а лишь сказал: «У меня есть план. Мне нужно работать. Это моя профессия». Брэд Питт Награда: за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Однажды в... Голливуде». Брэд Питт сыграл Клиффа Бута, дублера-приятеля угасающей телезвезды Рика Далтона, роль которого исполнил Леонардо Ди Каприо.

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Сколько всего «Оскаров»? Два. В 2014 году Питт выиграл «Оскар» за фильм «12 лет рабства», где выступил продюсером. Но нынешняя награда стала первой за актерское мастерство – прежде он был лишь несколько раз номинирован. Что дальше? У Питта есть ряд проектов, где он выступит в качестве режиссера. Одним из них является экранизация детективного романа Марка Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки». Также Брэд Питт планирует сняться вместе с Эммой Стоун в новом фильме Дэмьена Шазелла «Вавилон», посвященному эпохе «классического Голливуда». Действие картины будет происходить в 1920-ых годах во время перехода от немного кино к звуковому. Ряд изданий утверждает, что картина появится в мировом прокате в декабре 2021 года и займет хорошую позицию в новом сезоне наград. Все, что нужно знать. Самые популярные вопросы о премии «Оскар» (читать далее). Лора Дерн Награда: за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Брачная история». В нем она сыграла искусного адвоката по разводам.

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Сколько всего «Оскаров»? Это первая статуэтка для Лоры, но она уже была дважды номинирована на «Оскар»: за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Дикая» 2014 года и за лучшую женскую роль в картине «Беспутная роза» в 1991 году. Что дальше? Актриса планирует сыграть роль палеоботаника – доктора Элли Сэттлер – в третьей части перезапуска франшизы «Мир Юрского периода» о динозаврах. Фильм выйдет в прокат в июне 2021 года. Рене Зеллвегер Награда: за лучшую женскую роль в биографическом фильме «Джуди», где она сыграла роль американской певицы и актрисы Джуди Гарленд.

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Сколько всего «Оскаров»? Два. В предыдущий раз актриса выиграла премию за «Лучшую женскую роль второго плана» за военную драму «Холодная гора» в 2004 году. А номинирована была дважды. Что дальше? О новых работах Рене пока ничего неизвестно. Конечно, Хелен Филдинг пишет новую книгу о Бриджит Джонс, так что актриса может вернуться к этой эксцентричной роли. Поклонники надеются, что она не повторит свой шестилетний перерыв в съемках. Хоакин Феникс Награда: за лучшую мужскую роль в фильме «Джокер». Сколько всего «Оскаров»? Это первый «Оскар» для Хоакина. Однако до этого он был уже трижды номинирован: за лучшую мужскую роль в фильме «Мастер», за роль кантри-певца Джонни Кэша в фильме «Переступить черту», а также за роль второго плана в фильме «Гладиатор» в 2001 году.

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Что дальше? Фильм «C’mon C’mon», в котором Хоакин сыграет роль дяди одаренного мальчика, чей отец борется с биполярным расстройством. В фильме также снимаются Габи Хоффманн, известная по сериалу «Девчонки», и танцор Кеннет Кинт Брайан. Режиссером и сценаристом картины выступит Майк Миллс, наиболее известный как создатель фильма «Начинающие». Фильм выйдет в прокат в 2020 году. Тайка Вайтити Награда: за лучший адаптированный сценарий фильма «Кролик Джоджо». Сколько всего «Оскаров»? Это первая статуэтка для Вайтити. Режиссер стал первым представителем коренного населения Новой Зеландии, получившим «Оскар».

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Что дальше? Тайка Вайтити сыграет одну из ролей в сиквеле фильма «Отряд самоубийц» вместе с Марго Робби, Виолой Дэвис и Идрисом Эльбой. Также Вайтити планирует снять фильм «Следующий гол – победный» с Элизабет Мосс и Майклом Фассбендером в главных ролях. Картина является игровой адаптацией британского документального фильма 2014 года о голландском тренере Томасе Ронгене, который готовил американских футболистов к чемпионату мира. Еще актер появится в комедии «Главный герой» вместе с Райаном Рейнольдсом и Джоди Комером. После чего Вайтити вернется в режиссерское кресло фильма от Марвел – «Тор: Любовь и Гром». В этом фильме Криса Хемсворта заменит Натали Портман, которая, по догадкам, сыграет женскую версию Тора. Шэрон Чой – будущий лауреат премии «Оскар»? Переводчица Пон Чжун Хо не получила наград на церемонии, но смогла завоевать сердца всех пользователей социальных сетей. Она стала настоящим феноменом благодаря своему самообладанию, юмору и достойной преданности своей работе.

Фото: ABC