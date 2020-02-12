Две мыши дерутся в метро и другие лучшие фото дикой природы. Только посмотрите на них

Конкурс лучших фото дикой природы каждый год проводит Музей естественной истории Лондона. По информации Daily Mail, всего на конкурс в этом году прислали 48 тысяч фото, но в финальный этап попали лишь 25 снимков. Победу одержало фото Сэма Роули, на котором две мыши сражаются за еду в метро. Коллегия судей отметила, что автор «обнаружил, что лучший способ сфотографировать мышей, населяющих лондонское метро, – это лежать на платформе и ждать».

Также было отмечено, что сам бой длился буквально доли секунды, прежде чем был выявлен победитель и соперники разбежались по разным углам. Также в пятерку вошли: фото орангутана в боксерской одежде в цирковом шоу в Бангкоке, фото замаскировавшихся северных оленей и двух ягуаров, поймавших анаконду.

Фото Аарона Гекоски с орангутаном в боксерской одежде рядом с рингом в Бангкоке. Жюри конкурса заявило: «Орангутаны использовались в унизительных выступлениях на протяжении десятилетий. Шоу было временно прекращено в 2004 году из-за давления со стороны международного сообщества, но сегодня выступления продолжаются каждый день – сотни людей платят за просмотр шоу с орангутанами, их танцев, игры на барабанах».

Снимок Мишеля Зогзоги, который сфотографировал ягуара и его детеныша, словивших анаконду в Бразилии. Организаторы конкурса сказали о снимке: «Однажды днем, когда Мишель был на реке Трес Ирмаос, мать и ее детеныш вышли на берег прямо перед его лодкой. Он смотрел, как загипнотизированный на то, как они выходили из воды, держа в зубах анаконду с рисунком, очень похожим на их собственный».

Фото Мартина Бузора, на котором изображен смотритель Элиас Мугамби с осиротевшим черным носорогом по имени Китуи в заповеднике дикой природы на севере Кении. Коллегия судей заявила: «Элиас Мугамби часто проводит недели вдали от своей семьи, ухаживая за осиротевшими черными носорогами, такими как Китуи. Молодые носороги находятся в убежище из-за браконьерства или потому, что их матери слепы и не могут заботиться о них в дикой природе».