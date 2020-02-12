«Бригада меня встречает». Галкин показал трогательное домашнее видео с Пугачёвой и детьми

Трогательный ролик артист опубликовал на своей странице в Instagram. На нем Алла Пугачева вместе с 6-летними Гарри и Лизой встречают главу семейства у окна.

Новости России. Максим Галкин показал, как cемья встречает его со съемок.

Максим Галкин наложил на видео музыку из вступительных титров «Звездных войн».

Это не первый раз, когда артист делится такими видео с подписчиками. Галкин иногда показывает, как дети и жена встречают его после гастролей.

В комментариях пользователи отметили, что большое счастье иметь такую дружную семью.