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«Бригада меня встречает». Галкин показал трогательное домашнее видео с Пугачёвой и детьми

12 февраля 2020 09:05
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Новости России. Максим Галкин показал, как cемья встречает его со съемок.  

Трогательный ролик артист опубликовал на своей странице в Instagram. На нем Алла Пугачева вместе с 6-летними Гарри и Лизой встречают главу семейства у окна.    

Все трое радостно машут руками, маршируют и танцуют.    

«Какая бригада меня встречает. Серьезное дело», – добавил юморист и рассмеялся.  

«Бригада меня встречает». Галкин показал трогательное домашнее видео с Пугачёвой и детьми-1

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин наложил на видео музыку из вступительных титров «Звездных войн».  

Это не первый раз, когда артист делится такими видео с подписчиками. Галкин иногда показывает, как дети и жена встречают его после гастролей.  

В комментариях пользователи отметили, что большое счастье иметь такую дружную семью.  

«Бригада меня встречает». Галкин показал трогательное домашнее видео с Пугачёвой и детьми-4

Фото: instagram.com/maxgalkinru

«Здорово, когда дома ждут», – чаще всего отмечали подписчики.    

Алла Пугачева и Максим Галкин сходили в кино с детьми. В сети оценили домашние образы пары – смотрите здесь.  

# Звезды # калейдоскоп # Максим Галкин # Алла Пугачёва # Фотофакт

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