«Бригада меня встречает». Галкин показал трогательное домашнее видео с Пугачёвой и детьми
Новости России. Максим Галкин показал, как cемья встречает его со съемок.
Трогательный ролик артист опубликовал на своей странице в Instagram. На нем Алла Пугачева вместе с 6-летними Гарри и Лизой встречают главу семейства у окна.
Все трое радостно машут руками, маршируют и танцуют.
«Какая бригада меня встречает. Серьезное дело», – добавил юморист и рассмеялся.
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Максим Галкин наложил на видео музыку из вступительных титров «Звездных войн».
Это не первый раз, когда артист делится такими видео с подписчиками. Галкин иногда показывает, как дети и жена встречают его после гастролей.
В комментариях пользователи отметили, что большое счастье иметь такую дружную семью.
Фото: instagram.com/maxgalkinru
«Здорово, когда дома ждут», – чаще всего отмечали подписчики.
Алла Пугачева и Максим Галкин сходили в кино с детьми. В сети оценили домашние образы пары – смотрите здесь.