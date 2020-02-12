Родители привезли новорождённую дочь на съёмку. А сами сделали то, что рассмешило фотографа

Родители устроили новорожденной фотосессию, а сами уснули прямо во время нее.

Как сообщает Daily Mail, фотограф Сара Янковски из Джорджии, которая занимается съемкой младенцев, поделилась забавным снимком. На нем молодые родители уснули прямо во время фотосессии.

Сара запечатлела этот момент. На переднем плане новорожденная девочка, а в нескольких метрах от нее мама и папа уснули на диване.

«Это был их первый ребенок, так что это было для них в новинку», – отметила фотограф.