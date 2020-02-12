Родители привезли новорождённую дочь на съёмку. А сами сделали то, что рассмешило фотографа
Родители устроили новорожденной фотосессию, а сами уснули прямо во время нее.
Как сообщает Daily Mail, фотограф Сара Янковски из Джорджии, которая занимается съемкой младенцев, поделилась забавным снимком. На нем молодые родители уснули прямо во время фотосессии.
Сара запечатлела этот момент. На переднем плане новорожденная девочка, а в нескольких метрах от нее мама и папа уснули на диване.
«Это был их первый ребенок, так что это было для них в новинку», – отметила фотограф.
Когда семья пришла на съемку, фотограф сказала родителям, чтобы они расслабились и наслаждались процессом. Оба измученных родителя в скором времени свернулись калачиком на диване и уснули.
Сара была не удивлена тому, что произошло: «Я сохраняю свою студию теплой для детей, в ней тусклое освещение и белый шум, так что это очень спокойное и расслабляющее место».
Родителей не будили, потому что решили, что лишний сон им не помешает. Пара проснулась через 45 минут и была счастлива, что смогла немного отдохнуть.
Сара, у которой самой четверо детей, призналась, что это не первый раз, когда родители засыпают в студии – обычно первыми отключаются отцы.
Фотограф поделилась забавным снимком в соцсетях и получила множество комментариев от других родителей. «Быть мамой и папой – утомительная работа», – резюмировали они.
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