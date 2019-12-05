Не каждый вспомнит. Как сейчас выглядят российские актёры, о которых раньше говорили все

Когда-то эти актёры обсуждались на каждом углу, а теперь не каждый их вспомнит. Мы решили узнать, как выглядят и чем занимаются семь ранее очень популярных российских артистов. Григорий Антипенко У актёра обширная фильмография, однако наибольшую известность он получил благодаря роли Андрея Жданова в сериале «Не родись красивой». Сейчас Антипенко в основном выступает в театральных постановках. У Григория есть четыре сына, последний родился 3 июля 2019 года. Кстати, в этом году актёру исполнилось 45 лет.

Фото: instagram.com/antipenko_gregoriy

Анастасия Вертинская Первый же фильм Вертинской принёс ей огромную популярность. Ассоль в её исполнении стала одним из самых ярких персонажей кинокартины «Алые паруса». Следующие работы Анастасии закрепили успех. После 2000 года актриса решила прекратить съёмки и сейчас занимается Благотворительным фондом актёров, кулинарией и сохранением наследия отца – Александра Вертинского.

Фото: vk.com/a.vertinskay

Ольга Прокофьева Известность артистка получила после роли Жанны Аркадьевны в сериале «Моя прекрасная няня». Ольга и сейчас продолжает сниматься в сериалах, но отдаёт предпочтение выступлениям на театральной сцене.

Фото: instagram.com/official_prokofyeva

Ольга Будина Узнавать актрису начали после выхода на экраны сериала «Граница. Таёжный роман». Сейчас Ольга прекратила съёмки и больше не планирует к ним возвращаться. Хотя Будина по-прежнему работает в киноиндустрии, теперь она сосредоточена на благотворительности и заботе о сыне. Гуськов, Панова, Жигалов. Как изменились актёры сериала «Граница. Таёжный роман» спустя почти 19 лет

Фото: instagram.com/olgabudina_page

Мария Милютина Запоминающейся ролью Марии стала Кэт в фильме «Брат». Милютина не может похвастаться обширной фильмографией, последний раз кинокартины с её участием на экранах появлялись в 2017 году. Сейчас артистка в основном занимается организацией культурных мероприятий.

Фото: instagram.com/mashamilyutina

Анна Азарова Самой яркой ролью актрисы стала секретарь Аня в фильме «День выборов». Однако закрепиться в качестве артистки Азаровой не удалось, и вскоре она пропала с экранов. Сейчас Анна в основном занимается воспитанием своих детей –мальчиков-близнецов и двух девочек.

Фото: instagram.com/azarova_real

Иван Охлобыстин Известность артист получил благодаря роли Быкова в сериале «Интерны». После 2001 года Охлобыстин решил оставить работу актёра, но через несколько лет вернулся, сказав, что в семье не хватает денег. Если бы он этого не сделал, то Быкова играл бы кто-то другой. Сейчас Охлобыстин продолжает появляться на экранах, как в фильмах, так и в рекламе, однако популярность несколько угасла.

Фото: instagram.com/psykero1477