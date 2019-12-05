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Не каждый вспомнит. Как сейчас выглядят российские актёры, о которых раньше говорили все

05 декабря 2019 14:17
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Когда-то эти актёры обсуждались на каждом углу, а теперь не каждый их вспомнит. Мы решили узнать, как выглядят и чем занимаются семь ранее очень популярных российских артистов. 

Григорий Антипенко 

У актёра обширная фильмография, однако наибольшую известность он получил благодаря роли Андрея Жданова в сериале «Не родись красивой». Сейчас Антипенко в основном выступает в театральных постановках.  У Григория есть четыре сына, последний родился 3 июля 2019 года. Кстати, в этом году актёру исполнилось 45 лет. 

Не каждый вспомнит. Как сейчас выглядят российские актёры, о которых раньше говорили все-1

Фото: instagram.com/antipenko_gregoriy 

Анастасия Вертинская 

Первый же фильм Вертинской принёс ей огромную популярность. Ассоль в её исполнении стала одним из самых ярких персонажей кинокартины «Алые паруса». Следующие работы Анастасии закрепили успех. После 2000 года актриса решила прекратить съёмки и сейчас занимается Благотворительным фондом актёров, кулинарией и сохранением наследия отца – Александра Вертинского. 

Не каждый вспомнит. Как сейчас выглядят российские актёры, о которых раньше говорили все-4

Фото: vk.com/a.vertinskay 

Ольга Прокофьева 

Известность артистка получила после роли Жанны Аркадьевны в сериале «Моя прекрасная няня». Ольга и сейчас продолжает сниматься в сериалах, но отдаёт предпочтение выступлениям на театральной сцене. 

Не каждый вспомнит. Как сейчас выглядят российские актёры, о которых раньше говорили все-7

Фото: instagram.com/official_prokofyeva 

Ольга Будина 

Узнавать актрису начали после выхода на экраны сериала «Граница. Таёжный роман». Сейчас Ольга прекратила съёмки и больше не планирует к ним возвращаться. Хотя Будина по-прежнему работает в киноиндустрии, теперь она сосредоточена на благотворительности и заботе о сыне. 

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Не каждый вспомнит. Как сейчас выглядят российские актёры, о которых раньше говорили все-10

Фото: instagram.com/olgabudina_page 

Мария Милютина 

Запоминающейся ролью Марии стала Кэт в фильме «Брат». Милютина не может похвастаться обширной фильмографией, последний раз кинокартины с её участием на экранах появлялись в 2017 году. Сейчас артистка в основном занимается организацией культурных мероприятий. 

Не каждый вспомнит. Как сейчас выглядят российские актёры, о которых раньше говорили все-13

Фото: instagram.com/mashamilyutina 

Анна Азарова 

Самой яркой ролью актрисы стала секретарь Аня в фильме «День выборов». Однако закрепиться в качестве артистки Азаровой не удалось, и вскоре она пропала с экранов. Сейчас Анна в основном занимается воспитанием своих детей –мальчиков-близнецов и двух девочек. 

Не каждый вспомнит. Как сейчас выглядят российские актёры, о которых раньше говорили все-16

Фото: instagram.com/azarova_real 

Иван Охлобыстин 

Известность артист получил благодаря роли Быкова в сериале «Интерны». После 2001 года Охлобыстин решил оставить работу актёра, но через несколько лет вернулся, сказав, что в семье не хватает денег. Если бы он этого не сделал, то Быкова играл бы кто-то другой. Сейчас Охлобыстин продолжает появляться на экранах, как в фильмах, так и в рекламе, однако популярность несколько угасла. 

Не каждый вспомнит. Как сейчас выглядят российские актёры, о которых раньше говорили все-19

Фото: instagram.com/psykero1477 

Кстати, несколько месяцев назад мы рассказывали про российских актёров, которые запомнились только одной ролью.

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# Звезды # калейдоскоп # Иван Охлобыстин # Анна Азарова # Мария Милютина # Ольга Будина # Ольга Прокофьева # Анастасия Вертинская # Григорий Антипенко # Фотофакт

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