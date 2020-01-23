Что происходило за кадром культовых советских фильмов. Очень редкие фото
Мы все привыкли смотреть кино и не задумываться о том, что же происходило за кадром. Как снимались культовые сцены, делал ли сложные трюки дублер или сам актер?
Ощущение камерности, которое создается при просмотре фильма, выглядит совсем иначе на съемочной площадке – оказывается, что около актеров находится несколько десятков человек.
Съемки – это сложный процесс, поэтому иногда интересно заглянуть по ту сторону камеры. Особенно, если речь идет о картинах, которые уже стали культовыми.
Вот фото со съемок известных фильмов и интересные факты о некоторых из них.
Маленькая, но важная деталь «Служебного романа». О чем говорит картина в доме Калугиной? (читать далее)
Белый Бим Черное ухо
Вячеслав Тихонов и английский сеттер, сыгравший Бима.
Фото: instagram.com/kino.cccp
Бриллиантовая рука
А знали ли вы, что мальчиком, который вывел героя Андрея Миронова с необитаемого острова, был сын Юрия Никулина. И сцена, где Козодоев толкает мальчика в воду, была снята неожиданного для него. Максим Никулин не ожидал, что его толкнут ногой – в итоге эта сцена вошла в фильм.
Фото: instagram.com/kino.cccp
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается
Роль миссис Хадсон стала последней для Рины Зеленой.
Фото: instagram.com/kino.cccp
Джентльмены удачи
Евгений Леонов, Георгий Вицин и Савелий Крамаров.
Фото: instagram.com/kino.cccp
Иван Васильевич меняет профессию
Юрий Яковлев и Леонид Гайдай.
Фото: instagram.com/kino.cccp
Старые клячи
Эльдар Рязанов, Светлана Крючкова, Людмила Гурченко, Ирина Купченко, Лия Ахеджакова обедают во время съемок.
Фото: instagram.com/kino.cccp
ТАСС уполномочен заявить…
Ирина Алферова в и Вячеслав Тихонов.
Фото: instagram.com/kino.cccp
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
Моменты со съемок.
Фото: instagram.com/kino.cccp
Фото: instagram.com/kino.cccp
Любовь и голуби
Фото: instagram.com/kino.cccp