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Что происходило за кадром культовых советских фильмов. Очень редкие фото

23 января 2020 08:51
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Мы все привыкли смотреть кино и не задумываться о том, что же происходило за кадром. Как снимались культовые сцены, делал ли сложные трюки дублер или сам актер?

Ощущение камерности, которое создается при просмотре фильма, выглядит совсем иначе на съемочной площадке – оказывается, что около актеров находится несколько десятков человек.

Съемки – это сложный процесс, поэтому иногда интересно заглянуть по ту сторону камеры. Особенно, если речь идет о картинах, которые уже стали культовыми.

Вот фото со съемок известных фильмов и интересные факты о некоторых из них.

Маленькая, но важная деталь «Служебного романа». О чем говорит картина в доме Калугиной? (читать далее)  

Белый Бим Черное ухо

Вячеслав Тихонов и английский сеттер, сыгравший Бима.

Что происходило за кадром культовых советских фильмов. Очень редкие фото-1

Фото: instagram.com/kino.cccp

Бриллиантовая рука

А знали ли вы, что мальчиком, который вывел героя Андрея Миронова с необитаемого острова, был сын Юрия Никулина. И сцена, где Козодоев толкает мальчика в воду, была снята неожиданного для него. Максим Никулин не ожидал, что его толкнут ногой – в итоге эта сцена вошла в фильм.

Что происходило за кадром культовых советских фильмов. Очень редкие фото-4

Фото: instagram.com/kino.cccp

Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается

Роль миссис Хадсон стала последней для Рины Зеленой.

Что происходило за кадром культовых советских фильмов. Очень редкие фото-7

Фото: instagram.com/kino.cccp

Джентльмены удачи

Евгений Леонов, Георгий Вицин и Савелий Крамаров.

Что происходило за кадром культовых советских фильмов. Очень редкие фото-10

Фото: instagram.com/kino.cccp

Иван Васильевич меняет профессию

Юрий Яковлев и Леонид Гайдай.

Что происходило за кадром культовых советских фильмов. Очень редкие фото-13

Фото: instagram.com/kino.cccp

Старые клячи

Эльдар Рязанов, Светлана Крючкова, Людмила Гурченко, Ирина Купченко, Лия Ахеджакова обедают во время съемок.

Что происходило за кадром культовых советских фильмов. Очень редкие фото-16

Фото: instagram.com/kino.cccp

ТАСС уполномочен заявить…

Ирина Алферова в и Вячеслав Тихонов.   

Что происходило за кадром культовых советских фильмов. Очень редкие фото-19

Фото: instagram.com/kino.cccp

Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

Моменты со съемок.

Что происходило за кадром культовых советских фильмов. Очень редкие фото-22

Фото: instagram.com/kino.cccp

Что происходило за кадром культовых советских фильмов. Очень редкие фото-24

Фото: instagram.com/kino.cccp

Любовь и голуби

Что происходило за кадром культовых советских фильмов. Очень редкие фото-27

Фото: instagram.com/kino.cccp

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