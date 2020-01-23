Что происходило за кадром культовых советских фильмов. Очень редкие фото

Мы все привыкли смотреть кино и не задумываться о том, что же происходило за кадром. Как снимались культовые сцены, делал ли сложные трюки дублер или сам актер?

Ощущение камерности, которое создается при просмотре фильма, выглядит совсем иначе на съемочной площадке – оказывается, что около актеров находится несколько десятков человек.

Съемки – это сложный процесс, поэтому иногда интересно заглянуть по ту сторону камеры. Особенно, если речь идет о картинах, которые уже стали культовыми.

Вот фото со съемок известных фильмов и интересные факты о некоторых из них.

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