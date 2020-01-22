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Девушка убирает экс-возлюбленных с фото всем желающим. Вот что у неё получается

22 января 2020 13:18
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Пользовательница Twitter предложила всем желающим за символическую плату отретушировать фото. Правда со снимков ретушер удаляет экс-возлюбленных.  

У публикации более 18 тысяч ретвитов и более 160 тысяч лайков.  

Девушка убирает экс-возлюбленных с фото всем желающим. Вот что у неё получается -1

Фото: twitter.com/hexappeaI  

Получившиеся снимки были опубликованы на сайте Bored Panda.  

Те пользователи, которым помогла девушка, отметили, что стали с большей радостью смотреть на свои старые фото. Правда, они сожалеют, что точно так же нельзя сделать с воспоминаниями.   

Девушка убирает экс-возлюбленных с фото всем желающим. Вот что у неё получается -4

Фото: twitter.com/chrisart00  

Предложение ретушера стало настолько популярным, что ей пришлось даже увеличить цену за свои услуги.  

Девушка убирает экс-возлюбленных с фото всем желающим. Вот что у неё получается -7

Фото: twitter.com/lalunelo  

Правда многие считают, что могут и сами сделать такие снимки. Главное – это базовые навыки владения фоторедактором.  

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# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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