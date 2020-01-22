Девушка убирает экс-возлюбленных с фото всем желающим. Вот что у неё получается

Пользовательница Twitter предложила всем желающим за символическую плату отретушировать фото. Правда со снимков ретушер удаляет экс-возлюбленных.
У публикации более 18 тысяч ретвитов и более 160 тысяч лайков.
Пользовательница Twitter предложила всем желающим за символическую плату отретушировать фото. Правда со снимков ретушер удаляет экс-возлюбленных.
У публикации более 18 тысяч ретвитов и более 160 тысяч лайков.
Фото: twitter.com/hexappeaI
Получившиеся снимки были опубликованы на сайте Bored Panda.
Те пользователи, которым помогла девушка, отметили, что стали с большей радостью смотреть на свои старые фото. Правда, они сожалеют, что точно так же нельзя сделать с воспоминаниями.
Фото: twitter.com/chrisart00
Предложение ретушера стало настолько популярным, что ей пришлось даже увеличить цену за свои услуги.
Фото: twitter.com/lalunelo
Правда многие считают, что могут и сами сделать такие снимки. Главное – это базовые навыки владения фоторедактором.
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