«Собака за пару часов устанет так, что ей некогда будет громить квартиру». Три необычных развлечения зимой

Этой зимой, как в той сказке «12 месяцев», можно позволить себе даже подснежники. На дворе затяжная весна, но активный отдых от этого не уходит в минус. Анастасия Макеева, корреспондент:

Сыграем в шахматы на льду и попробуем на вкус керлинг.

На самом деле, серьезный олимпийский вид спорта. Но сейчас не об этом. А о ближайшем уикэнде с друзьями. Зимняя игра появилась в Шотландии еще в XVI веке. Правда, тогда ледовые арены заменяли белоснежные озера.

Евгения Орлис, тренер-инструктор по керлингу:

Игрок берет камень, становится в колодку, поехал и бросает аж на ту сторону площадки. С той стороны есть точно такой же дом и выигрывает тот, чей камень оказывается ближе к центру.

При таком раскладе у нас выиграли бы красные, потому что они стоят ближе к центру.

В ледовых боях нужна особая стратегия. Гранитный камень, весом в 20 кг, непредсказуем в своем «полете». Чтобы завоевать центр, нужно рассчитать силу броска, время, прочувствовать температуру льда и еще масса тонкостей. В помощь напарник и волшебная щетка. Кстати, свип – отличная тренировка для сердца и закаливание – два в одном.

Александр Демещенко, член юниорской сборной команды Республики Беларусь по керлингу:

Площадка готовится специальным образом, на нее специальной лейкой наносятся капли, с помощью щеток и свипа мы можем придать какое-то нужное движение камню или продлить его.

Евгения Орлис:

Полностью перенесите свой вес на щетку – это стартовое положение, в котором мы начинаем тереть именно вот так. Мне, кстати, дома пол мыть не дают, потому что я ломаю швабру.

Прелесть керлинга в том, что он покоряется разным возрастам и возможностям. Партии желто-красными играют колясочники, глухонемые и сеньоры 50+. Кстати, это тренд №1 для канадских пенсионеров.

Если же хотите профессионального уровня, в Белорусской ассоциации керлинга есть школа, в которой обучают с восьми лет. Самое главное, что навыки от этой игры выходят далеко за ледовую площадку. Инесса Павлючек, председатель ОО «Белорусская ассоциация керлинга»:

Это командный спорт, это воспитывает уважение к сопернику. Есть ежегодное соревнование «Открытый кубок по керлингу». В прошлом году мы собрали команды из пяти стран.

На санях с хаски этой зимой не повезло, зато самое время попробовать байкджоринг. Просто достаете с балкона свой велосипед и отдаете роль капитана северному другу. Ему полезная нагрузка и плюс здоровью, вам неописуемый адреналин и фан.

Дмитрий Степанцевич, владелец хаски:

Это дисциплина ездового спорта. Не обязательно, что это могут быть хаски, это могут быть и маламуты, и лабрадоры.

Елена Мрачко, член правления ОО «Клуб северных ездовых собак»:

Необязательно топтать много километров, можно просто взять велик и собака за пару часов устанет так, что ей некогда будет громить квартиру.

Для бесснежной зимы хорошо будет и самокат. Выбор за вами. Но есть один момент: для хвостатых новичков лучше выбирайте лесные тропинки. Куда заведет их нюх, никогда не знаешь, а оказаться на асфальте себе дороже. Елена Мрачко:

Для собаки необходима шлейка, которая распределяет равномерно нагрузку у позвоночника. Оскар у нас молодой спортсмен, он только начинает.

Дмитрий Степанцевич:

Обязательно для защиты – шлем, очки, потому что мало ли что.

Уверенно стоите на сноуборде и соскучились по экстриму?! Ваш выбор – джиббинг. Уличное движение возникло в Америке в 90-ых, когда начали скользить на доске по перилам и парапетам. У нас идеальные площадки с джиб-фигурами – Логойск и Солнечная долина. Только было бы хотя бы минус 4. Без снега разогнаться, приземлиться и сделать сальто мечты – едва ли получится.

Павел Медведев, райдер:

В джиббинге главное баланс на самой фигуре, чтобы вас не стянуло в сторону, чтобы вы могли до конца доскользить.

В погоне за адреналином не забывайте про защиту и выбирайте специальные мягкие доски. Но если вы попробовали джиббинг, остановится уже будет трудно. Это настоящий стиль жизни и свой язык трюков.

Стас Качура, райдер:

Не надо смотреть на это, как на спорт, потому что сноуборд может включать в себя даже какое-то искусство, например, графика сноубордов. Они рисуются художниками и присутствует какое-то направление музыки. Это одна большая сфера такая.