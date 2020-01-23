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«Собака за пару часов устанет так, что ей некогда будет громить квартиру». Три необычных развлечения зимой

23 января 2020 08:41
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Этой зимой, как в той сказке «12 месяцев», можно позволить себе даже подснежники. На дворе затяжная весна, но активный отдых от этого не уходит в минус.

Анастасия Макеева, корреспондент:
Сыграем в шахматы на льду и попробуем на вкус керлинг.

«Собака за пару часов устанет так, что ей некогда будет громить квартиру». Три необычных развлечения зимой-1

На самом деле, серьезный олимпийский вид спорта. Но сейчас не об этом. А о ближайшем уикэнде с друзьями. Зимняя игра появилась в Шотландии еще в XVI веке. Правда, тогда ледовые арены заменяли белоснежные озера.

«Собака за пару часов устанет так, что ей некогда будет громить квартиру». Три необычных развлечения зимой-4

Евгения Орлис, тренер-инструктор по керлингу:
Игрок берет камень, становится в колодку, поехал и бросает аж на ту сторону площадки. С той стороны есть точно такой же дом и выигрывает тот, чей камень оказывается ближе к центру.

«Собака за пару часов устанет так, что ей некогда будет громить квартиру». Три необычных развлечения зимой-7

При таком раскладе у нас выиграли бы красные, потому что они стоят ближе к центру.

«Собака за пару часов устанет так, что ей некогда будет громить квартиру». Три необычных развлечения зимой-10

В ледовых боях нужна особая стратегия. Гранитный камень, весом в 20 кг, непредсказуем в своем «полете». Чтобы завоевать центр, нужно рассчитать силу броска, время, прочувствовать температуру льда и еще масса тонкостей. В помощь напарник и волшебная щетка. Кстати, свип – отличная тренировка для сердца и закаливание – два в одном.

«Собака за пару часов устанет так, что ей некогда будет громить квартиру». Три необычных развлечения зимой-13

Александр Демещенко, член юниорской сборной команды Республики Беларусь по керлингу:
Площадка готовится специальным образом, на нее специальной лейкой наносятся капли, с помощью щеток и свипа мы можем придать какое-то нужное движение камню или продлить его.

«Собака за пару часов устанет так, что ей некогда будет громить квартиру». Три необычных развлечения зимой-16

Евгения Орлис:
Полностью перенесите свой вес на щетку это стартовое положение, в котором мы начинаем тереть именно вот так. Мне, кстати, дома пол мыть не дают, потому что я ломаю швабру.

«Собака за пару часов устанет так, что ей некогда будет громить квартиру». Три необычных развлечения зимой-19

Прелесть керлинга в том, что он покоряется разным возрастам и возможностям. Партии желто-красными играют колясочники, глухонемые и сеньоры 50+. Кстати, это тренд №1 для канадских пенсионеров.

«Собака за пару часов устанет так, что ей некогда будет громить квартиру». Три необычных развлечения зимой-22

Если же хотите профессионального уровня, в Белорусской ассоциации керлинга есть школа, в которой обучают с восьми лет. Самое главное, что навыки от этой игры выходят далеко за ледовую площадку.

Инесса Павлючек, председатель ОО «Белорусская ассоциация керлинга»:
Это командный спорт, это воспитывает уважение к сопернику. Есть ежегодное соревнование «Открытый кубок по керлингу». В прошлом году мы собрали команды из пяти стран.

«Собака за пару часов устанет так, что ей некогда будет громить квартиру». Три необычных развлечения зимой-25

На санях с хаски этой зимой не повезло, зато самое время попробовать байкджоринг. Просто достаете с балкона свой велосипед и отдаете роль капитана северному другу. Ему полезная нагрузка и плюс здоровью, вам неописуемый адреналин и фан.

«Собака за пару часов устанет так, что ей некогда будет громить квартиру». Три необычных развлечения зимой-28

Дмитрий Степанцевич, владелец хаски:
Это дисциплина ездового спорта. Не обязательно, что это могут быть хаски, это могут быть и маламуты, и лабрадоры.

«Собака за пару часов устанет так, что ей некогда будет громить квартиру». Три необычных развлечения зимой-31

Елена Мрачко, член правления ОО «Клуб северных ездовых собак»:
Необязательно топтать много километров, можно просто взять велик и собака за пару часов устанет так, что ей некогда будет громить квартиру.

«Собака за пару часов устанет так, что ей некогда будет громить квартиру». Три необычных развлечения зимой-34

Для бесснежной зимы хорошо будет и самокат. Выбор за вами. Но есть один момент: для хвостатых новичков лучше выбирайте лесные тропинки. Куда заведет их нюх, никогда не знаешь, а оказаться на асфальте себе дороже.

Елена Мрачко:
Для собаки необходима шлейка, которая распределяет равномерно нагрузку у позвоночника. Оскар у нас молодой спортсмен, он только начинает.

«Собака за пару часов устанет так, что ей некогда будет громить квартиру». Три необычных развлечения зимой-37

Дмитрий Степанцевич:
Обязательно для защиты – шлем, очки, потому что мало ли что.

«Собака за пару часов устанет так, что ей некогда будет громить квартиру». Три необычных развлечения зимой-40

Уверенно стоите на сноуборде и соскучились по экстриму?! Ваш выбор – джиббинг. Уличное движение возникло в Америке в 90-ых, когда начали скользить на доске по перилам и парапетам. У нас идеальные площадки с джиб-фигурами – Логойск и Солнечная долина. Только было бы хотя бы минус 4. Без снега разогнаться, приземлиться и сделать сальто мечты – едва ли получится.

«Собака за пару часов устанет так, что ей некогда будет громить квартиру». Три необычных развлечения зимой-43

Павел Медведев, райдер:
В джиббинге главное баланс на самой фигуре, чтобы вас не стянуло в сторону, чтобы вы могли до конца доскользить.

«Собака за пару часов устанет так, что ей некогда будет громить квартиру». Три необычных развлечения зимой-46

В погоне за адреналином не забывайте про защиту и выбирайте специальные мягкие доски. Но если вы попробовали джиббинг, остановится уже будет трудно. Это настоящий стиль жизни и свой язык трюков.

«Собака за пару часов устанет так, что ей некогда будет громить квартиру». Три необычных развлечения зимой-49

Стас Качура, райдер:
Не надо смотреть на это, как на спорт, потому что сноуборд может включать в себя даже какое-то искусство, например, графика сноубордов. Они рисуются художниками и присутствует какое-то направление музыки. Это одна большая сфера такая.

«Собака за пару часов устанет так, что ей некогда будет громить квартиру». Три необычных развлечения зимой-52

Будьте в движении. Это омолаживает и заряжает позитивом всех вокруг!

# Развлечения # калейдоскоп # Евгения Орлис # Александр Демещенко # Инесса Павлючек # Дмитрий Степанцевич # Елена Мрачко # Стас Качура # Фотофакт # Отдых

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